Gran gesto: médico jubilado donó un auto antiguo al hospital de niños de Paraná

El ya retirado Dr. Ernesto Desio donó un automóvil de colección a la cooperadora del hospital materno-infantil San Roque de Paraná para que, a través de su remate, los fondos se destinen al nosocomio."Me dedico a restaurar autos y pensé en la posibilidad de regalarle uno al hospital de niños, donde fui jefe del servicio de otorrinolaringología durante casi 30 años. De modo que hace nueve meses y dos días hablé con el Dr. Brondi, que en ese momento era el director, y le encantó la idea", recordó el médico jubilado aY continuó: "La pandemia nos demoró mucho, hubo cuestiones a resolver, hasta que hoy llegó el gran día para que el hospital de niños, a través de la cooperadora, pueda ser dueño de ese vehículo"."Es un Ford A Roadster de 1929, de los que ya no existen, pero está muy lindo y en marcha para entregarlo en las mejores condiciones posible. Es un auto que en Argentina no se publica porque ya casi no hay y el coleccionista que lo toma, ya no lo vende porque son autos de un valor inferior", explicó el otorrinolaringólogo, coleccionista y restaurador."Es un auto con el que corrí rally, ha ganado premios, pero no me causa nada el desprenderme de ese vehículo. Siento mucha alegría al poder donarlo y que ojalá al poder venderlo, el hospital de niños lo aproveche muy bien", valoró. "Dinero no hay, si yo tuviera que donar lo que vale, no lo tengo", reconoció.Al destacar que el de este viernes fue "un día maravilloso", el Dr. Desio refirió que "hoy se cumple una etapa de mi vida muy importante, y le agradezco a la cooperadora que trabajó para poder llevarse el auto".Por su parte, Cesar Santini en representación del Club de Automóviles antiguos y Clásicos de Entre Ríos, destacó: "Es un gesto muy valioso el del doctor, para un fin benéfico que será muy bien aprovechado. Es un acto de generosidad tremendo porque va más allá del valor económico"."Es una cupé Roadster que tiene mucha historia dentro de los modelos de Ford A porque este era un convertible y era el que más gustaba en esa época. El 29 es el último auto de esta línea, porque los de 1930 y 1931 tienen cambios significativos", explicó al comentar que "en los años 70 y 80 se exportaron estos autos, aunque todavía tenemos una cantidad importante".En tanto, el director del hospital San Roque, bioingeniero Germán Hirigoyen, sostuvo: "Para la institución es muy importante y ya veremos qué curso le podremos dar para sea plasmado en lo que quiere el Dr. Desio, que es una ayuda al hospital".Y Raquel, la presidenta de la Cooperadora del nosocomio, mencionó: "Este es un hospital regional al que vienen pacientes de toda la provincia e incluso de Corrientes y Santa Fe, y permanentemente la Cooperadora está ayudando a todos los que lo requieran. Es muy loable lo que hacer el Dr. Desio al desprenderse de algo muy querido, como lo es un auto de colección".