Pañuelos Amarillos exigió celeridad en casos de abuso sexual infantil

Madres que forman parte de la asociación Pañuelos Amarillos de Paraná se concentraron frente a los Tribunales de la capital entrerriana para exigir celeridad en los casos de abuso sexual judicializados."Nuestra lucha es para que se realice justicia por nuestros hijos, los cuales pasaron por casos de abuso infantil, ya sea intrafamiliar como fuera de sus hogares. Hay luchas que llevan dos años, y no hay respuestas de nada porque los fiscales no están actuando. Nuestro pedido es para que los niños sean escuchados en sus relatos", argumentó auna de las integrantes, Cristela Devetac."Somos madres a las que lamentablemente nos unió la desgracia de que nuestros chicos fueron vulnerados y los abusadores viven su vida normal, sin ningún problema; mientras nuestros niños tienen que ir al psicólogo", agregó Silvana Maldonado."Nosotras tenemos que hacer esto para que escuchen la voz de inocentes vulnerados porque nadie nos da respuestas", sentenció la mujer durante la concentración de este viernes frente al Palacio de Tribunales."Pedimos que escuchen a los chicos y que los abusadores estén donde tienen que estar: presos. Porque el abusador no cambia, no hay reinserción, porque el degenerado seguirá siendo degenerado toda su vida", sentenció.Durante la intervención dejaron un arbolito de Navidad. "Es que comienza el receso judicial y nosotros queremos dejarles un regalito a los fiscales, para que en esta Navidad tomen conciencia de los chicos que no sabemos si la pasarán tan bien", argumentó Maldonado al instar a "no tener miedo ni vergüenza" a denunciar casos de abuso sexual infantil.