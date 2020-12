Fiestas de Fin de Año: recomendaciones para evitar la angustia de la pandemia

La nueva normalidad, de la que se habló durante gran parte de la cuarentena, llegará a las mesas familiares de Navidad y Año Nuevo y será parte de los festejos. Consejos para evitar el estrés y la angustia."Hay que ir preparándose para la ausencia, entonces si baja nuestra aspiración, baja también la ansiedad. Sabemos que las familias no se van a poder reunir y que hay que cuidarse mucho", expresó ael psicólogo Francisco Romero.En estas fiestas "van a faltar encuentros, abrazos, personas que no van a poder concurrir, pero también van a faltar las personas fallecidas. Hay que prepararse mentalmente por las ausencias", dijo.Y agregó que "creo que un año para agradecer y no mirar todo lo que perdimos, sino todo lo que tenemos, eso evita cualquier depresión y es imprescindible que lo hagamos. En estos días tenemos que sembrar confianza, compañerismo y esperanza".Al finalizar, recomendó que "aunque estemos lejos, sintámonos cerca. Podemos llamar por teléfono, realizar videollamadas. El sentido de familia y de grupo, debe estar presente".