Piedras del Universo, juego entrerriano con leyendas y personajes de la región

Ivan Taylor, un paranaense, creó con sus hijos Piedras del Universo un juego que rescata las leyendas y personajes de la región, así como también las costumbres y cualidades.

El proyecto fue presentado en Jóvenes emprendedores y quedó seleccionando. Iván recibió una financiación parcial para comenzar con el proyecto.



"Es el primer juego, de un emprendiendo llamado `El equipo azul´ que es de Paraná y que las personas que me acompañan, en este proceso de producción e inventiva son mis dos hijos y Nina, tengo compañero de trabajo de 5, 10 y 11 años", expresó a Elonce TV Iván.



Sobre el objetivo del juego dijo que "hay que encontrar cuatro piedras, que están representadas por pirámides, y se encuentran en el centro del tablero. Los participantes juegan con unos avatares y la misión en ingresar a unos senderos, ocupar espacios que son de protección e intentar llegar a las piedras antes que los demás jugadores".



La temática del juego "está muy vinculado a leyendas y mitos originarios, y también a fenómenos naturales y accidentes geográficos de nuestra región".



Al respecto de cómo surgió el juego, Iván contó que "mis hijos me estaban pidiendo que les compre un juego de mesa y cuando fuimos al supermercado en las opciones no encontrábamos uno que hable de nosotros y de acá. Muchos tenían elefantes, jirafas, hienas y no había animales que nosotros vemos todos los días y ahí les propuse inventar uno".



En el tablero se ven representados los animales aguara guazú, guazuncho, colibrí y dorado. En uno de los lados, las piezas tienen en lenguaje braille el nombre de cada uno.



"El proyecto llevó unas semanas, pero cuando lo pusimos a jugar nos dimos cuenta que a medida que cambian las edades el juego se puede segmentar y las reglas van cambiando. Durante la partida, nadie pierde ni queda afuera, hasta que un participante no consigue las cuatro piedras", explicó.



Iván, señaló que "jugamos durante toda la pandemia en familia y ahí se despertó el bichito si lo podíamos multiplicar y vender. Mi idea, era vincular a la mayor cantidad de emprendedores de Paraná que pueda".



Según comentó en la nota, el juego tiene un perfil educativo: "En el libro de instrucciones, hay una parte donde explicamos las leyendas y los personajes místicos de nuestra región, entre ellos está la solapa.



"El juego tiene una propuesta estándar de 4 participantes, pero soporta hasta 8", finalizó.



Para conseguir el juego, se puedan comunicar a través del Facebook o Instagram personal de Iván.