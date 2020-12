Trabajadores del IAPV exigieron "regularización de los compañeros contratados"

Con corte de calle y manifestación, trabajadores del IAPV exigieron que se regularice la situación de los trabajadores contratados."Pedimos la regularización de nuestros compañeros contratados, son 13 de obra y 15 de servicio. Es una situación irregular y precaria, además los montos que se pagan son ridículos", dijo uno de los delegados de ATE, Mariano Santiago, a Elonce TV.En ese sentido, sentenció: "Hace tres meses que estamos reclamando y no nos dan respuestas, estamos a dos días del asueto y los chicos están por quedarse en la calle"."El martes pasado hicimos una asamblea, y el presidente se comprometió en hacer el reclamo en Casa de Gobierno, pero seguimos sin respuestas", dijo Silvina Helbes, delegada de ATE.Y aseguró: "El IAPV es un ente autárquico que se solventa con fondos propios, motivo por el cual no vemos que sea necesario consultar sobre pasar los chicos que están en contrato de obra. Existen vacantes y los contratados de obra que están precarizados hace un año que cobran 20.000 pesos"."De esos 20.000 pesos, 3.000 tienen que pagar impuestos", resaltó.Al finalizar, Joaquín Ivanovich, uno de los afectados, señaló que "desarrollamos un trabajo precarizado que se asimila a uno esclavo, no tenemos obra social y cargamos con responsabilidad profesional, hay abogados arquitectos e ingenieros que están bajo la nómina de contrato de obra y deja un vacío legal muy importante a los intereses de las personas y los del instituto".