Sufre de artritis y debe acarrear agua al baño por falta de presión en su casa

"No tengo presión de agua, sube poca agua al tanque y hace diez meses que espero respuestas de Obras Sanitarias", aseguró auna vecina de calle Santos Domínguez 1257, Rosa Cabaña."Después de ocho meses de espera, vinieron y cavaron, pero no hay presión de agua y dijeron que tenían que venir con la máquina; eso fue hace dos meses", se quejó.Cabaña apuntó a "la falta de un responsable que controle los reclamos de los vecinos porque las boletas llegan todos los meses y soluciones no tengo".La mujer sufre de artritis reumatoidea y de acuerdo a lo que contó, no puede acarrear baldes, aunque no le queda otra opción. "Para el baño y para ducharme, tengo que andar con el balde, y no puedo", lamentó.Según lo que refirió, el problema por la falta de presión es por una conexión frente a su casa porque sus vecinos no tienen inconvenientes con el suministro de agua.