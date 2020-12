Paraná: Promulgan ordenanza que otorga titularidad a posesión precaria de lotes

Se promulgó la ordenanza 9944, autoría del concejal Sergio David Cáceres (Frente Creer), que modifica una norma similar registrada bajo el Nº 9603/17 que autoriza al Departamento Ejecutivo a transferir en venta aquellos inmuebles fiscales del dominio privado de la Municipalidad de Paraná, con una posesión precaria demostrable de 5 años como mínimo y que no se encuentren destinados al cumplimiento de fines públicos específicos, a sus ocupantes.La ordenanza 9944 establece nuevas condiciones que deberán cumplir los adquirentes para poder acogerse al beneficio.Ellas son: demostrar una ocupación actual, pública, pacífica, continua y de buena fe del inmueble; haber destinado la ocupación del lote a vivienda única, familiar y de habitación permanente; que ninguno de los miembros del grupo familiar conviviente posea inmuebles a su nombre que puedan satisfacer la necesidad habitacional o sea beneficiario de algún otro programa destinado a los mismos fines y, presentar certificados de ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos), donde conste que ninguno de los miembros del grupo familiar conviviente, posee otro inmueble.También precisa que dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente ordenanza (Nº 9944), los interesados deberán inscribirse en el Registro de Adjudicatarios y Poseedores Precarios de Tierras e Inmuebles Fiscales, pudiendo prorrogarse de oficio el plazo para las inscripciones.Al explicar los motivos que impulsaron la iniciativa, Cáceres afirma que la misma tiende a "aportar una solución a quienes ya se hicieron de un espacio donde habitar pero el mismo no le pertenece, lo que incide en su propia forma de vivir".Agrega el legislador en tal sentido, "proponemos hacerlo con la mirada puesta en la justicia social, la solidaridad y el bien común"."No estamos hablando de vecinos y vecinas que cercenan el derecho para gozar de los suyos, sino de terrenos que no tienen actualmente utilidad pública, ni tampoco estamos proponiendo darles a unos lo que le quitamos o negamos a otros", aclaró, para finalizar.