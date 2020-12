Recaudaron más de $20 millones en subasta de equipamiento municipal en desuso

Se concretó este jueves la tercera subasta pública municipal de equipamiento en desuso. "Hubo una participación activa, una puja interesante, entre los 230 inscriptos provenientes de Concordia, Concepción del Uruguay, Corrientes, Córdoba, Santa Fe", comunicó ael secretario municipal de Hacienda, Eduardo Macri."Fueron casi 80 lotes entre los que había desde chatarras hasta motos, motoniveladoras y camiones atmosféricos", comentó.Tras la subasta pública de vehículos en desuso de la municipalidad de Paraná que se realizó en zona de calles Pirán y Alvarado, el funcionario municipal confirmó que "este equipamiento en desuso, en concepto de chatarra, significan algo más de 20 millones de pesos en relación a las ofertas presentadas"."Los compradores tienen la obligación de pagar un 30% en efectivo, más la comisión de los martilleros, y lo recaudado será destinado a Rentas Generales", explicó al destacar que estos vehículos ya no ocuparán un lugar y no se pagará un seguro por estos. "El municipio hizo una licitación por 300 millones de pesos en equipamiento", indicó Macri.Macri se mostró "satisfecho por la organización que funcionó a pleno después de tres meses de trabajo entre las diferentes áreas del municipio". Al recordar que las subastas anteriores se concretaron en 2010 y 2015, el funcionario estimó que en 2023 se realizaría la próxima con equipamiento que ya no se utilice.