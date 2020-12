Nuevas frecuencias de colectivos: "Queremos disminuir el tiempo de espera"

Paraná Anuncian nuevas frecuencias en el transporte público de pasajeros en Paraná

Balance de primer año de gestión

Desde el Municipio anunciaron nuevas frecuencias en el transporte público de pasajeros en Paraná. Las mismas se aplicarán desde esta semana en la capital entrerriana y área metropolitana.Diego Dlugovitzky, subsecretario de Transporte."Por ese motivo, le pedimos a las empresas que aumenten las frecuencias. El objetivo es que disminuya el tiempo de espera en las paradas de colectivos, sobre todo en las que se aglomera una gran cantidad de gente", dijo.Sobre la capacidad en los colectivos, comentó que "hoy en día se aceptan hasta 10 pasajeros de pie por línea. Esto se va modificando en cuanto a las bajas de las restricciones en la ciudad y la mayor apertura de actividades. Por día viajan 25.000 pasajeros, esto indica un 25% de la cantidad de usuarios que había pre pandemia".Al respecto informó que "durante el comienzo de la pandemia se registraron entre 2.000 y 3.000 pasajeros por día. En septiembre había unos 7.000 u 8.000, en ese momento comenzó a incrementarse y hoy en día tenemos alrededor de 25.000 usuarios diarios. Por eso el crecimiento es constante, lento pero sostenido".Al ser consultado sobre las líneas de colectivos que no circulan hasta las 00, señaló: "Eso tiene que ver por la cantidad de personas que usan ese colectivo, pero lo trabajamos desde muy cerca. Hasta el momento no hemos tenido reclamos por este tema, siempre tratamos de intervenir ante el primer para monitorear las situaciones y encontrar las soluciones".Para realizar los reclamos "se pueden comunicar al 147, presentarse en la Dirección de Transporte o través de las redes sociales de la municipalidad. Toda esa información nos llega y nosotros tratamos de darle respuesta"."Los monitores los realizamos hace rato, pero en el último tiempo mejoramos el mecanismo. Antes los reclamos llegaban tarde y no teníamos la capacidad de poder reaccionar rápido. Hoy sabemos lo que sucedió el día anterior.Al respecto, el subsecretario de Transporte señaló que "fue un año complicado para todos, pero también para nuestro trabajo ya que tuvimos la pandemia y las medidas de fuerzas"."El primer paro que tuvimos fue el 19 de diciembre de 2019 y eso nos dio un hincapié que había un problema de hace rato. Hasta agosto de este año hubo medidas de fuerzas, pero es un tema de las empresas y sus empleados".

