El intendente Bahl entregó equipamientos a los Centros de Salud de Paraná

Este miércoles, el intendente de Paraná, Adán Bahl junto al subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles, realizaron una entrega de equipamientos a Centros de Salud, Casa de la Mujer y el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) de Paraná. Los elementos fueron adquiridos en el marco del programa Municipios de Pie.Además de Giles y Bahl, del acto la vice intendenta, Andrea Zoff y otros funcionarios municipales."Entregamos la ropa de verano para todo el personal, que fue confeccionada en la fábrica textil de Paraná y es para que los empleados trabajen cómodos ante las altas temperaturas. También, entregamos equipamiento que adquirimos dentro del programa `Municipios de Pie´, que es del Ministerio del Interior", expresó aAdán Bahl."Gracias a los aportes que recibimos, pudimos adquirir elementos para la Casa de La Mujer, para los seis centros de salud y el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI). El sistema de salud funciona bien, cuando todos funcionamos, por eso es importante capacitar al recurso humano, pero también brindarle los elementos necesarios para que puedan trabajar", dijo.Y agregó que "estamos muy contentos porque los vecinos están felices y ellos tienen que apropiarse de estos lugares, sentirlos propios y tener un espíritu colaborativo. Los Centros de Salud, son el primer eslabón donde las personas concurren cuando tienen una emergencia y que colabora al macro sistema que son los hospitales. Esta inversión viene a complementar las necesidades que ellos nos solicitan"., comentó que "el programa Municipios de Pie vienen a acompañar con equipamiento a diferentes gestiones de todo el país. En Paraná, se dio un gran trabajo entre el equipo municipal y nuestros equipos técnicos, y por suerte antes de fin de año podemos estar entregando estos equipos"."Cuando nos sentamos con el intendente Bahl a diagramar este programa, no dudó un segundo en poner como prioridad el sistema de salud y los seis centros de salud de la capital entrerriana. Creemos en el fortalecimiento de los centros de salud y que debe ser integral, tener la capacidad para atender cualquier consulta y diferentes análisis", señaló.Al respecto, comentó: "Esto se logra con un estado presente y acompañando estos lugares donde el vecino acude en busca de una respuesta, tratando de descentralizar los hospitales".El subsecretario, remarcó que "esto es una decisión del presidente Alberto Fernández y en particular de nuestro Ministro Wado de Pedro que dijo que no tengamos programa enlatados de Buenos Aires, sino que nos comendó la tarea de sentarnos con los intendentes y escuchar su problemática".Por último, Diego, enfermero de La Posta Sanitaria, dijo que "estamos muy contentos, porque son elementos necesarios para la atención primaria".Paraná recibió electrocardiógrafos, desfibriladores, heladeras almaceneras, sistemas de refrigeración, cocinas industriales, electrodomésticos en general y, en particular, elementos que permitirán la formación en oficios y, en consecuencia, facilitarán la capacitación laboral. Además, se adquirieron 75 contenedores destinados a distintas partes de la ciudad.