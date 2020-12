Detención de Caminos: "Mi hijo puede descansar en paz", dijo mamá de Luna

Policiales Aclaran que la fuga de Caminos no agrava su condena

Tras su detención y luego de haber permanecido un mes prófugo, Carlos Iván Caminos, el primer condenado por homicidio en un juicio por jurados, quedará detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná "hasta que la sentencia adquiera firmeza". Así lo resolvió el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Pablo Virgala tras la audiencia de medidas de coerción que se concretó este miércoles.María de los Ángeles Lencina Orozco, mamá de Milton.Romina Racig pareja Carlos Iván Caminos, quedo detenida por encubrimiento. "No lo veía. Me tenía amenazada", aseguró la mujer a Elonce TV momentos antes de subir al patrullero que la conduciría hasta Alcaidía de Tribunales, donde se decidirá su situación procesal.Caminos se fugó el 13 de noviembre, "desde ese día no se supo más nada, pero confiaba y tenía mucha fe en el trabajo que realizaban los fiscales y abogados. Tiene una condena de 22 años y medio, quiero que pague por haberlo matado a mi hijo"."Cuando la justicia se dedica hace las cosas bien y yo estoy agradecida, porque como ciudadana le doy una cuota más de credibilidad a la justicia y la policía. Hay que creer, el juicio por jurados es factible", señaló.