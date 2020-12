Dengue:"La prevención pasa por cada ciudadano que debe mantener limpio su patio"

en diálogo con, reiteró que ante la proliferación de mosquitos Aedes aegypti, se solicita a gente que tome conciencia de la problemática y tome las medidas necesarias para no generar criaderos, no dejando recipientes que faciliten su proliferación."Desde fines de agosto, en la municipalidad de Paraná se comenzó con la campaña de descacharrización, comenzando con la zona oeste, es decir desde Bajada Grande hacia el centro". Reconoció que "no han tenido" la respuesta esperada por parte de los vecinos. Recordó que estas campañas están orientadas a que el vecino "ordene su patio y saque todos los recipientes que puedan contener agua y para que no se crie allí el mosquito aedes aegypti que es el que puede trasmitir dengue, que es un mosquito domiciliario"."La primera indicación es que revise adentro de la casa, en los floreros, o si en el patio no le quedó algún balde con agua, alguna cubierta; a veces un criadero de mosquitos puede estar en una tapita de gaseosa. Si yo no encuentro criadero de mosquito en mi casa, seguro algún vecino lo tiene si hemos visto en casa al aedes", aseveró.Este mosquito, dijo, "no se cría en la cuneta ni en la laguna, se cría específicamente adentro mi casa, en el recipiente que quedó con un poco de agua".Consideró que la gente espera "una solución mágica: apareció un mosquito en la casa y dicen 'no fumigan'. A eso hay que desmitificarlo, porque la fumigación lo que mata es el 10 % de la población total de mosquitos. Va a matar el mosquito que está volando. De hecho, las campañas de fumigación están más dirigidas a matar el mosquito común, que ese sí es más difícil de controlar porque ese se cría en cunetas. Pero para el tema del dengue la prevención pasa por cada ciudadano y revisar la casa de que no haya quedado algún recipiente que pueda contener agua".Esta semana "la campaña de descacharrización es en las vecinales Leopoldo Lugones, Antonini y Centro Oeste. Se invita a los vecinos a que saquen esos recipientes voluminosos, cubiertas, electrodomésticos desarmados, algo roto. Lo pueden sacar este jueves a la tarde en esa zona. Después pasa Servicios Públicos a retirarlo".Expresó que se ha trabajado en capacitación en vecinales y se está trabajando con las unidades, "para que coordinen un día con los vecinos, para llevarse esos elementos que el vecino saque". Las capacitaciones se dan a partir del programa Cuidarnos de Salud Municipal, apuntó, "siempre trabajando con las vecinales. Tenemos que llegar a cada vecino, porque si cada vecino no llega a tomar conciencia de que debe limpiar su patio, que debe desechar lo que no use, lo que pueda llegar a contener agua, no vamos a controlar el aedes aegypti. El mosquito está, ahora empieza a reactivarse el ciclo con las lluvias y el calor. Lo que tenemos que evitar es que esas poblaciones no lleguen a ser tan altas que puedan trasmitir la enfermedad"."Está comprobado que el aedes se desplaza 50 metros del lugar en donde nace, dice un científico que el mosquito 'no cruza la calle'. Busca estar cerca de las personas porque su fuente de alimentación es la sangre humana y la que se alimenta es la hembra que es la que después coloca los huevitos", aportó.Recomendó asimismo que es necesario "colocar mosquiteros en todas las ventanas y en la puerta de ingreso a la vivienda. Mantener el pasto cortado y los fondos y patios limpios de cacharros que acumulen agua. Cambiar el agua de floreros, platos bajo macetas y bebederos de mascotas diariamente. Tapar los tanques y recipientes para recolectar agua".