"Estamos dispuestos a dialogar", dijo el presidente del Círculo Médico de Paraná

Política El Círculo Médico de Paraná adhiere al paro anunciado por la Federación Médica

El Círculo Médico Dpto. Paraná adhiere al paro a IOSPER anunciado por FEMER y que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre. Motiva este nuevo paro la falta de retractación y las últimas declaraciones realizadas por miembros del directorio de la Obra Social. La medida surge de una reunión llevada a cabo este lunes por la Federación Médica de Entre Ríos y los presidentes de los Círculos Médicos que la conforman.Angarola, Alfredo Eduardo, presidente del círculo Medico departamento Paraná.Al ser consultado si hubo negociaciones previas con Iosper con respecto a los aranceles comentó que "el último aumento que tuvimos fue en marzo, pero por problemas de aranceles no tuvimos ninguna novedad en los 9 meses de pandemia. Además, había dispuesto no realizar ningún conflicto sectorial por el contexto que estábamos atravesando".Al finalizar dijo que "siempre hubo atrasos en los pagos, pero principalmente el conflico es por los aranceles, hace nueve meses no se mueven. El 90% de los profesionales del circulo medico son prestadores de Iosper. Estamos dispuestos a dialogar".