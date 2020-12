Primer juicio por jurados en La Paz: "Tenemos fe que condenen al culpable"

Policiales El jueves se conocerá el veredicto por el crimen de Romina Roda en La Paz

Se lleva a cabo el primer juicio por jurados en la ciudad de La Paz, en el marco del legajo "Rivero, Jonathan Eduardo/homicidio agravado/femicidio". El imputado está acusado por el femicidio de su ex pareja, Romina Roda, de 22 años, el 26 de abril de este año en el barrio "Feria" de la ciudad de La Paz, y cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Este jueves se conocerá el veredicto.que "esperamos que el jurado lo encuentre culpable, muchos dicen que es inocente pero no es así"."Queremos que ellos se pongan la mano en el corazón y digan que es culpable", manifestó.A su vez, resaló que el martes, cuando comenzó el juicio, familiares de la víctima se acercaron al lugar, pero no los dejaron entrar, "nos sacó la policía, como si fuéramos nosotros los culpables".Romina Roda, de 23 años, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja Jonatan Rivero, de 20 años, quien se encuentra detenido, desde el momento del crimen. El femicidio ocurrió el domingo 26 de abril a las 8 de la mañana, en una vivienda ubicada en el fondo de la casa de la madre de la víctima, en calle José Mármol s/n° (casi Saavedra) del barrio Feria, en la ciudad de La Paz.Sobre los hechos de violencia que vivía la víctima, el padre dijo que "hizo muchas denuncias, pero nunca llegó a la justicia y ahora lamentamos lo que pasó"."El abogado nos dice que tengamos fe, pero esperamos hasta el momento de la condena porque no confiamos en la justicia", expresó Roda.Al finalizar, declaró que "nos sentimos muy solos, queremos que las personas nos apoyen y comprendan".