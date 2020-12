"Muy emocionados": alumnos de primaria tuvieron su acto de colación

Para darle un cierre a este año tan particular, docentes y directivos de la escuela primaria Nº1 Del Centenario llevaron a cabo el acto de colación para los alumnos de 6to grado.El evento se desarrolló bajo protocolos estrictos, todos los presentes tenían que tener barbijo, mantener la distancias y evitar las aglomeraciones. Solo podían asistir dos familiares por egresado, todos debían completar una declaración jurada donde indiquen no tenían síntomas de covid. Además, los chicos debían concurrir con toalla, jabón y alcohol.Según detalló una de las madres presentes a: "Estábamos muy ansiosos, lo esperábamos diferente, pero es que lo que resultó".Por su parte uno de los protagonistas, dijo que "estoy contento, extrañaba a mis compañeros"En tanto, Angelina otra de las egresadas, resaltó que le gustaba volver a ver a sus compañeros y que los extrañaba mucho.Por su parte, una abuela que asistió al acto dijo que "venimos con todos los protocolos, teníamos que completar una ficha donde indique que los chicos no hayan tenido fiebre. Además, solicitaron que cada alumno lleve un jabón, toalla, alcohol y barbijo"."Es un momento de mucha emoción, es muy lindo poder acompañar a mi nieta en este tramo", señaló.Otra mamá presente resaltó que "estamos muy emocionados porque los chicos puedan compartir aunque sea un ratito con sus compañeros".