Manifestación de ATE: "Urge una reapertura de paritarias"

En el marco de un paro provincial de ATE, trabajadores nucleados en el sindicato protestaron frente a la Secretaría de Trabajo."Estamos en la calle al igual que semanas anteriores, pedimos formalmente que se dé la reapertura de paritarias, le dijimos al secretario de trabajo que urge tratar este tema para tener una perspectiva para el 2021 que se ve un camino muy negro", expresó el representante sindical, Oscar Muntes aEn este sentido, dijo que: "En lo nacional, se dio una apertura a paritarias y se logró un 25 por ciento y 30.000 trabajadores pasaron a planta permanente, además de un bono de 4.000 pesos. Hay un plan estratégico para recuperar los despedidos en el ámbito nacional, y en lo provincial no tuvimos la convocatoria a paritarias"."Estamos presente toda la provincia, pidiendo en la calle que se nos convoque a paritarias, y si no se logra planteamos un 2021 de mucha movilización y lucha".En este sentido, exigieron "ley de enfermería, paritarias y el régimen previsional. Entre Ríos es una de las pocas provincias que no convocaron a paritarias"