"Hay mucho respeto y compañerismo", apreció joven camionera de Paraná

Dalma Neumayer, es una joven camionera de 21 años, oriunda de Paraná. Hija de verduleros y cursando la licenciatura en Nutrición, señaló a Elonce TV que "cuando me reciba, no me bajo del camión".

Este martes, se celebra en la Argentina el Día del Camionero, para conmemorar la realización del Primer Convenio Colectivo de Trabajo el 15 de diciembre de 1967. La joven, relató su experiencia de trabajar como transportista de carga.



"Desde chiquita, cuando me preguntaban que quería ser, decía camionera. En mi familia nadie se dedica a esto y creo que lo sentí desde adentro, porque siempre me quise dedicar a esto", expresó a Elonce TV Dalma Neumayer.



"Manejo dos camiones y en este momento, en uno de ellos traslado futas y verdura, pero no para mi familia, para otra empresa. Entre dos y tres veces por semana viajo al mercado de Santa Fe", dijo.



La joven maneja un camión marca Mercedes Benz, donde transporta frutas y verduras y un Iveco, con cisterna donde lleva lecha y aceite.



Y agregó que "como estoy estudiando se me complica manejar distancias más largas, pero una vez que me reciba tengo ganas de conducir un camión de larga distancia.



Con respecto al manejo del camión, comentó que "hay que practicar, cuanto más lo manejas, más confianza le tenes y podes conducir tranquila. Para estacionar es lo mismo, por ahí lo complicado es hacer marcha atrás con el acoplado".



Para poder tener el carnet profesional, tuvo que rendir una evaluación teórica, practica y someterse a un examen psicofísico.



Dalma reflexionó que "por más que sea un trabajo lleno de hombres, todo se puede. Esta profesión te enseña del compañerismo, cuando alguno se le rompe un camión, están todo tratando de ayudarte".



"Si bien hay muchos prejuicios en torno a los camioneros, yo no tengo nada malo para decir de ellos, porque siempre me abrieron las puertas para ayudarme en lo que sea. Me enseñan y me tratan con mucho respeto", finalizó.