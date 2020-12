Ayudar Hace Bien: más de 17 merenderos y comedores recibieron donaciones

La edición 2020 de Ayudar Hace Bien, la jornada solidaria que se realiza cada año, para celebrar el "Día del vecino solidario" en la capital entrerriana, tuvo una modalidad distinta debido a la pandemia de coronavirus, pero no impidió que vecinos, instituciones, comercios, supermercados, artistas de diferentes lugares y voluntarios, se sumaran para ayudar a merenderos, hospitales y personal de salud que enfrentó al virus para salvar vidas.A una semana de la jornada, los beneficiarios continúan recibiendo los solidarios. Esta vez fue el turno de representantes de más de 17 merenderos y comedores que trabajan en coordinación con de Fundación Puentes."Hicimos la entrega de la mercadería recibida tras Once por Todos a más de 17 merenderos y comedores porque se pudieron armar donaciones para distribuir de manera equitativa entre todos", comunicó auno de los integrantes de Fundación Puentes, Luis."Esperamos que estos gestos se sigan replicando todos los días y de la mejor manera posible para todos estos merenderos y comedores, porque sabemos de las necesidades que tienen", encomendó el joven voluntario.Al agradecer a todos los que colaboraron con sus donaciones, los representantes de los beneficiarios comentaron sobre la tarea que realizan para asistir a quienes más lo necesitan.El párroco que forma parte de Cáritas Santa Lucía, mencionó que la entidad ayuda a seis merenderos de la jurisdicción parroquial. "Vinimos a agradecer a Once por Todos y a todos los que se solidarizaron", destacó el sacerdote.Mercedes de uno de los merenderos "Pancitas Felices" de Barrio San Martín, más conocido como zona del Volcadero, refirió que "ayer repartieron viandas a más de 200 chicos a los que también les damos la copa de leche".Carina, del merendero "Los brocheritos" que asiste entre 70 y 100 niños, explicó que "se trabaja mucho por los niños, y por la pandemia que nos afectó a todos, lamentablemente nos vimos obligados a darles a los padres".