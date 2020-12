ATE exigió apertura de paritarias: "Perdimos un 30 por ciento del salario"

Trabajadores nucleados en ATE realizaron una asamblea frente a la Secretaría de Cultura, para exigir una recomposición salarial."Tenemos reclamos históricos, los trabajadores de cultura tienen salarios que están dentro de los más bajos de la administración pública, en los últimos años se dio un envión muy fuerte a la cultura pero no fue acompañado durante los salarios", informó Pablo Albornoz, uno de los representantes del sindicato, aAdemás, manifestó que "el reclamo general es la apertura de paritarias y nos preocupan los compañeros que revisten el contrato de obra no han tenido ninguna actualización durante este año y aparentemente la renovación del 2021 va a ser con el mismo monto".En la asamblea estuvieron presente trabajadores de museos, centros culturales, Instituto audiovisual, etcPor su parte, Mariana Luján, prosecretaria Administrativa, indicó que "la apertura paritaria es un derecho que tenemos los trabajadores, no queremos esas mesas salariales"."En este contexto de pandemia, perdimos más del 30 por ciento del salario desde la última paritaria en octubre de 2019. Lamentablemente debemos poner en el tapete que hasta que no esté la paritaria abierta no vamos a dejar de reclamar".Sobre los trabajadores que tienen contratos de obra dijo que "son los más vulnerables, y desde el 2019 tienen el mismo salario de 21.000 pesos, pero que de ese importe se le restan los pagos a retas y del monotributo".