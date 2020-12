Horacio, uno de los vecinos de la zona, relató a Elonce TV: "No tenemos agua por tres días y luego por medio día, contamos con agua. Esto sucede todas las semanas, no se llenan los tanques y no alcanza el agua para las necesidades primordiales, como bañarse, cocinar, lavar. Este es un problema 'eterno' que viene desde hace dos años".



"No nos dan solución, hemos hecho infinidad de reclamos para que se solucione esto. No tenemos agua y cada día se profundiza más el problema", aportó.



Otra vecina aportó que la falta de presión "ha sido una constante desde hace muchos año, particularmente en este, se agudizó el problema. La necesidad básica no está satisfecha porque a veces tenemos que apelar a las cisternas, y aun así nos quedamos sin agua, porque no llegan a abastecernos". Elonce.com.