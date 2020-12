Eclipse solar: testimonios de quienes la observaron en las barrancas de Paraná

En las barrancas

De este a oeste, a lo ancho del norte de la Patagonia,, que también pudo ser visto en forma parcial en el resto de la Argentina y en países vecinos.También se observó el eclipse en menores porcentajes en otras partes del territorio argentino, como así también en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.Las barrancas frente al río Paraná en la capital entrerriana, fue uno de los lugares, donde los ciudadanosAficionados y curiosos se apostaron en el Parque Urquiza para observar el fenómeno. Radiografías, anteojos 3D,En una franja de unos 90 kilómetros, situada al norte de la Patagonia de Argentina y Chile, el día se volvió de noche cuando por unos minutos la luna cubrió por completo al sol.Además, sostuvo que "el registro que tomamos va a servir para las próximas generaciones, porque no se va a repetir por muchos años y poder socializarlo".Asimismo, el fotógrafo aficionado, explicó que "traje una máscara de soldar, pero no me funcionó para tomar las fotos. Así que improvisé con unas radiografías y un filtro para proteger el lente", sostuvo Alfredo.Una mujer que estaba en un banco, explicó que fue para ver el eclipse solar, "porque una vez, la vi cuando era chica", recordó y sostuvo que "es un momento muy emocionante".El eclipse se produce gracias a una apasionante coincidencia cósmica, ya que el sol es unas 400 veces más grande que la luna, pero se encuentra también a unasOtro aficionado a la fotografía contó aUnos metros más allá, una joven extendió una toalla y se acostó sobre el césped para observar el eclipse, mientras su pareja tomaba fotografías.Una mujer llevó una placa de una mamografía que utilizaba como filtro para su cámara fotográfica."Se termina la era de Piscis y pasamos a la era de Acuario, lo que significa un cambio que le da preponderancia al amor", explicó y agregó que "se viene una era de mayor respeto a la vida en el planeta".