Hidráulica y Obras Sanitarias reclamaron contra los "recortes en horas extras"

"Nuestros reclamos de mejora salarial, nunca se transformaron en aumentos, sino que nos otorgaban horas extras y hoy nos informaron que nos iban a hacer un recorte de un 40 por ciento en las horas extras que ya fueron ejecutadas", dijo el inspector de obra de la Dirección de Hidráulica, Javier Cogno, aEn tanto, Joaquín Millas, de Obras Sanitarias, manifestó: "En su momento no se nos podía dar un adicional nos ofrecieron horas extras y eso en lo que nos está quintando, sería un 40 por ciento menos de las horas extras"."Seguimos con la medida de fuerza hasta tanto haya una solución al conflicto, hacemos retención de servicios, son 70 trabajadores afectados", añadió."Las directivas no son muy claras sobre en qué consiste este recorte. Convocamos a las dos reparticiones para aunar criterios y reclamar que no se nos quiten las horas extras, que se realice una recomposición y reconocimientos a nuestras funciones", sumó Cogno.Y detalló: "No solo trabajamos para la provincia, sino que también asistimos a los municipios del interior. Tratamos de llevar adelante una repartición en la que se han jubilado muchas personas, los cargos no han sido reemplazados, y se sobrecarga a los empleados".Por su parte, Lucia Almeida, representante de Obras Sanitarias, agregó que "tenemos cinco licitaciones para hacer y esperamos que salgan. Trabajamos de mañana y a veces de tarde".