Rige el Estado de Emergencia Hídrica en el ámbito de la Municipalidad de Paraná

Con la promulgación de la ordenanza Nº 9936, efectuada por el intendente Adán Bahl, entró en vigencia el Estado de Emergencia Hídrica en esta capital por el plazo de 1 año, prorrogable por igual término por el Departamento Ejecutivo.La situación deriva de la extraordinaria bajante del río Paraná, considerada como la más grande en los últimos 50 años, panorama que, según informes del Instituto Nacional del Agua no mejoraría en los próximos meses.Ello afecta de manera directa la captación de agua que las bombas apostadas sobre las márgenes del cauce fluvial realizan a diario, generando serios inconvenientes en la provisión de agua potable a la ciudad, lo cual de no adoptarse las medidas tendientes al cuidado y uso de la misma, podría no alcanzar a cubrir el requerimiento de la población.En razón de lo expuesto la norma legal prioriza el uso con fines de consumo humano, higiénico, sanitario y de salud pública de la red de agua y fija un régimen sancionatorio de excepción mediante dure la emergencia.Éste incluye las infracciones referidas a conexiones clandestinas de agua potable y pluviales y otras tipificadas en el Régimen de Penalidades para Faltas Municipales, como el lavado de las veredas, animales y toda clase de vehículos; el arrojo o depósito de aguas servidas en la vía pública y la derivación a la calzada de aguas servidas provenientes de uso industrial, lavadero público y cualquier otro tipo de establecimiento similar, disponiéndose un incremento en diez (10) veces los montos de las multas establecidas.Por lo tanto, y apelando a la solidaridad social de la población, el municipio plantea la necesidad de su uso responsable, procurando no desperdiciar el vital recurso con el propósito que éste pueda llegar a todos los hogares.