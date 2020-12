Pocos pasajeros y muchas consultas: se reactivaron colectivos Paraná-Santa Fe

Horarios de Etacer y Fluviales

Costo del pasaje

Con hasta 35 pasajeros por unidad, y salidas cada media hora, se reactivó este lunes el servicio de transporte Paraná-Santa Fe. Desde la Terminal de ómnibus de la capital entrerriana aseguraron aque se registran "muchas consultas" por parte los pasajeros en relación a los horarios."Se arrancó con pocos pasajeros, pero seguramente con el transcurso de los días, se incrementará la cantidad", aseguró un chofer al dar cuenta que "esperábamos ansiosos porque uno está acostumbrado a salir a hacer su rutina diaria, y se extrañaba"."Necesitamos trabajar urgentemente", comentó responsable de una panificadora de María Grande que debía viajar a la vecina ciudad para buscar un repuesto y no contaba con el permiso para acceder al pasaje.En tanto, desde la oficina de Informes de la Terminal aseguraron que se dan "muchas consultas por las salidas al interior de la provincia y a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta y Mendoza"."Ya tenemos algunos horarios a Buenos Aires y Salta; pero a Mendoza todavía no", comentó la responsable.Respecto del servicio Paraná-Santa Fe, indicó que "las consultas son por los horarios, los que son cada media hora. Por ejemplo, Fluviales sale a las 8 y Etacer a las 8.30hs y así se van intercalando".También se comentó que se dan "consultas sobre cómo sacar el permiso Cuidar o Verano".El pasaje con tarjeta SUBEEl precio aún no ha sido actualizado aún en 2020.