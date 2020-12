Falleció la Hermana Martha Cuatrín, del Instituto Cristo Redentor

Falleció este domingo en Paraná, a la edad de 79 años, la Hermana Martha Cuatrín. Estaba internada desde hace un mes en el Hospital San Martín, ya que se había contagiado coronavirus.



Cabe recordar que ella coordinaba el funcionamiento de las escuelas primaria y secundaria del Instituto Cristo Redentor. Asimismo, preparaba las Misas en la capilla La Asunción.



La noticia generó profunda tristeza entre quienes la conocían, como docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos y toda la comunidad del Cristo.



"Martha ya es luz plena, ya celebró su definitiva pascua, ya vive en todo lo que vive. Su paso entre nosotras/os queda para siempre como huella clara para no equivocar el camino hacia la Paz y el Bien. ¡Gracias Martha! Seguimos tu huella en la misión de Servir, Alabar y Agradecer", expresó Celina Martínez.