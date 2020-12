Tute en Feria del Libro de Paraná: "Me permite reencontrarme con mis lectores"

Paraná Propuestas de sábado y domingo en la Feria del Libro

Cómo continúa la Feria

Con el lema Paraná Lee, se realiza la VIII edición de la feria del libro hasta el 13 de diciembre en sede de la escuela del Centenario la capital provincial. Las actividades serán gratuitas de 10 a 13 y de 18.30 a 23 hs. Habrá paneles, talleres prácticos para elaborar libros artesanalmente, e intervenciones artísticas.el humorista gráfico argentino, conocido como Tute."La pandemia, para el dibujante no cambió mucho porque todos trabajamos en nuestras casas, por lo que, en ese sentido, la parte no se modificó demasiado; excepto que no podíamos viajar siendo que el año pasado viaje a muchos lugares", refirió al destacar que es su tercera vez en Paraná.Su nombre es Juan Matías Loiseau. Desde 1999 publica en el diario La Nación, una página en su revista dominical y el cuadro diario Tutelandia en la contratapa. Es el creador de Batu, el personaje de la tira gráfica que ya tiene seis libros y saltó a la pantalla en micros televisivos (Paka paka), y de Trifonia & Baldomero. Tiene 17 libros publicados por Editorial Sudamericana en Argentina y algunos en España, Francia, México y Brasil. En 2014 publicó su primera novela gráfica: Dios, el Hombre, el amor y dos o tres cosas más, con prólogo de Quino. En 2019 salió su novela gráfica Diario de un hijo (Sudamericana), en la que cuenta su historia desde su nacimiento hasta la muerte de su papá, el historietista Carlos Loiseau, conocido como Caloi.El tercer y último día estará destinado a las autoras y a los territorios conquistados respecto de su visibilización y las vicisitudes de la producción literaria. Narrativas antipatriarcales, su presencia en la industria editorial serán temas que atravesarán las actividades del tercer día de la feria. Como invitadas estarán Maru Ludueña, Selva Almada, Pamela de Battista, Daiana Henderson y Mariana Enriquez.Para cerrar la jornada estará presente Lucrecia Cardoso, de la Secretaría de Desarrollo Cultural de la Nación, que junto al intendente Adán Bahl, conversarán acerca de las industrias culturales en un panel moderado por la Secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías."Pudimos armar una programación increíble con autores de prestigio nacional, junto a los de Paraná. La gente su suma a formar parte de esta fiesta de la cultura que vivimos en la ciudad, un espacio para que editoriales, bibliotecas populares y librerías locales puedan mostrar su producción", valoró Farías aal tiempo que destacó: "En vísperas de Navidad, ésta también es una buena oportunidad para comprar un libro para regalar"."Gurises lectores fue el tema que atravesó la jornada de este sábado, ayer hablamos de literatura popular y para el cierre de este domingo será el tiempo de nuestras autoras, las autoras mujeres. Los paranaenses nos merecemos este tipo de encuentros, con calidad de autores locales y nacionales que nos visitan, entre los que mencionó a los historietistas Tute y Max Aguirre, junto a Jaimo", indicó.Por su parte, la titular de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Carina Netto, se mostró "contenta de poder disfrutar el encontrarnos en esta octava feria del libro, que es una verdadera fiesta. Sobre todo al poder realizarla en una hermosa escuela".