Recomendaciones para apreciar el eclipse de sol y la Estrella de Belén

Varios fenómenos astronómicos se presentan este diciembre y algunos van a poder ser disfrutados en esta zona del país.Mariano Peter, desde el Observatorio de Oro Verde, explicó aque "tenemos tres lluvias de meteoros en estos días. El lunes 14 es la noche de máxima actividad de la lluvia de las Gemínidas. Tenemos el eclipse, que va a ser el fenómeno principal. El 21 de diciembre tenemos la conjunción de Júpiter y Saturno, que sería la vuelta de la Estrella de Belén".Sobre el eclipse, que será el 14 de diciembre, señaló que "nuestra ubicación geográfica no va a brindar la mejor vista. El sol va a estar eclipsado en un 63% para nuestra zona. Si llegara a estar nublado el evento se arruinaría. Desde el Observatorio no vamos a hacer actividades dado el contexto en el que estamos, no queremos hacer reuniones, estos eventos convocan a mucha gente".Brindó una serie de recomendaciones para poder observar el fenómeno: "En Paraná se va a poder ver desde cualquier lado, pero no total. Hay que tener cuidados. Primero, no se puede observar el sol directamente ni aún eclipsado. Si muchos tienen un telescopio tienen que constatar que tenga un filtro seguro, que sea homologado, que se coloque adelante. Si no se tiene ese filtro se puede hacer la técnica de proyección: proyectar el telescopio hacia el sol y proyectarlo en una pantalla, eso es seguro. Si no tenemos estos elementos una máscara de soldar puede servir. Las radiografías no son recomendables. Puede dañarse la vista, se pueden dar daños irreversibles".Respecto a la Estrella de Belén, comentó que "va a ser una conjunción que se dará el 21 de diciembre a las 19.30. Se podrá apreciar hacia el oeste al planeta Júpiter y a Saturno. Este fenómeno se puede apreciar a simple vista, sin cuidados especiales. No se da este fenómeno desde hace varios siglos".