Proponen una "charla de café", para conocer de Paraná y su historia

La iniciativa, recordó Vanina Borghetto , "nació en una charla de café con el arquitecto Fernando Ponce, especialista en patrimonio y es cliente del café. A mí también me gusta la historia, soy muy curiosa, me propone exponer unas fotografías, ahí le propuse invitar a unos amigos y dar una charla sobre el detrás de las fotos. Así arranco el primero, todos se entusiasmaron, querían más. Desde ese entonces, variando con los temas, empezamos a invitar a artistas, músicos, pintoras, actores, actrices. Tratamos de meternos en el tema, para aprender".



Donde ahora está ubicado el Café Brusselas, "antiguamente estaba el hotel España". Durante un desayuno virtual, este año, "ocurrió algo muy curioso, estaba conectada la nieta del dueño del hotel, y el bisnieto del Gobernador Racedo, que había sido propietario de la casa. Surgió una charla muy interesante en el chat y la compartimos con todos", mencionó a Elonce TV.



"Siempre pensé que, para quererla a Paraná, hay que conocerla. Considero que cuando uno conoce, cuida más las cosas, se compromete más", puso relevancia.



La propuesta "siempre que sea en el café es gratuita. Viene, se sientan, piden lo que quieren tomar, no hay un mínimo para consumir. Se trata de una charla de café".



"Este año hicimos cinco encuentros virtuales. En noviembre y diciembre volvimos a la presencialidad, con la idea de volver a encontrarnos. Hoy quisimos hacer un balance de año, contar cosas nuestras, lo que fuimos y somos, anécdotas, para que podamos intercambiar ideas de esta Paraná que queremos", aportó Fernando Ponce a Elonce TV.



En las redes sociales de Café Brusselas, se anuncia con anticipación el próximo desayuno histórico. Elonce.com.