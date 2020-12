Colectivos Paraná-Santa Fe: confirmaron horarios y precio

Daniela Brumatti, gerente operativa de la empresa Fluviales y Ersa

Se trata de los coches de las empresas Etacer y Fluviales que realizan el traslado de personas de una ciudad a la otra y dejaron de funcionar hace casi nueve meses., indicó aque tras estos nueve meses que pasaron, "que se hicieron muy largos, sobre todo para sostener esta pandemia y poder conservar los puestos laborales,Es una línea que la gente pedía mucho, estamos contentos de poder retomarla"."el certificado para poder circular, si es de servicio esencial; en el caso de que tengan que hacer algún trámite, deberán portar o exhibir en su dispositivo móvil el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19 y/o el permiso emitido por la aplicación Cuidar, de 24 horas, y podrán trasladarse en la unidad", mencionó.Agregó que "sí o sí deberán tener el permiso para poder circular porque la CNRT lo estará controlando"."Todos los pasajeros sin excepción deberán contar con tapabocas que cubra nariz, boca y mentón, no se puede ingerir nada arriba del coche con la finalidad de evitar sacarse el barbijo y todos los protocolos que ya se están trabajando con el resto de los servicios de colectivos", dejo en claro Brumatti.Puso relevancia en que no habrá paradas intermedias, será de terminal a terminal, ya que se debe realizar un relevamiento de los pasajeros.Asimismo,El pasaje con tarjeta SUBEEl precio aún no ha sido actualizado aún en 2020.