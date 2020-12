Con firmas de remeras, alumnos de 6to grado festejaron el fin de un ciclo

Alumnos de 6to grado de la escuela Maestro entrerriano de Paraná celebraron el fin de curso, los chicos fueron al establecimiento educativo y bajo protocolos estrictos recibieron sus diplomas y premios.Los chicos del sexto grado se recentraron y según contó auno de los protagonistas, Francisco, "jugamos un ratito y nos firmamos las remeras"."Fue un año distinto para todos, aprender no fue fácil, pero tuve la ayuda de mi mamá", dijo el pequeño.Por su parte, la mamá reflexionó: "fue algo nuevo para todos los chicos, los alumnos tuvieron un reencuentro distinto".En tanto, una de las egresadas, Nerea relató que recibió un premio y eso fue por "todo lo que trabajé y me esforcé, me costaron bastante las clases virtuales"."Todos acompañamos desde el lugar que podíamos. Estamos felices porque culminaron y están sanos", dijo otra mamá.Y resaltó: "Este año tuvo cosas a favor y en contra, los chicos cuentan con otras herramientas para el año que viene. Ayer se vieron y parecían desconocidos, eso es lo malo de todo esto".