Asamblea Vecinalista cuestionó la instalación de una destilería en Toma Vieja

Paraná Concejales tratarán el Presupuesto 2021 y otras iniciativas de regulación

La Asamblea Vecinalista se manifestó, frente al municipios, en contra de la instalación de una destilería artesanal en la Toma Vieja.La iniciativa elevada por el intendente Bahl contempla la instalación de una destilería artesanal para producir gin, ron y vodka, con un salón de exposición y visitas guiadas, que será incorporada al circuito turístico de la ciudad, en la zona del camping "Toma Vieja".Sobre este tema, Alicia Glausser dijo aque, "nos enteramos que entraría al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza, para concesionar un edificio de la Tom Vieja donde funcionaba la toma de agua. En ese mismo edificio funcionó una confitería y luego por el movimiento de la barranca no pudo seguir"."No reunimos con todas las vecinales de Paraná y la ciudadanía rechaza esta forma de privatización, aunque se trata de una concesión a 30 años. Queremos que retire este proyecto porque esperamos disfrutar de la Toma de otra forma", manifestó."Es necesario que el municipio tome acciones sobre la Toma, donde garantice el acceso a los ciudadanos y no que se lo restrinja privatizándolo", manifestó.En este sentido sentenció: "Esta empresa se constituyó como sociedad anónima en el boletín oficial de provincia en octubre de este año. Tiene un capital social de 500.000 pesos y le estamos concesionando por 30 años un espacio estratégico de la Toma"."Se tiene que construir un proyecto desde los vecinos, que se plantea la utilidad pública de estos espacios", recalcó.Por su parte, uno de los referentes del área de paisajes del Paraná, Alfredo Herbel, dijo que "nos tomó de sorpresa esta decisión y más aún para instalar una destilería. No es el lugar adecuado porque para esto existe un parque industrial".A su vez, Clelia Zapata, dijo que "nos asusta y asombra el atropello que hay hacia la población sobre los espacios públicos. No hay acciones de recuperación sobre los terrenos lindantes al patito Siriri; además de la posibilidad de que el club Rowing explote la isla Puente, y ahora de los espacios de la Toma"."Entendemos que si hay un lugar de explotación tiene que ser como cualquier concesión con algún contrato y licitación, para que se presenten las empresas y no por 30 años", culminó.