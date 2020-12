Las repercusiones tras la aprobación de la ley de aborto: testimonios

Política Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Paraná Hubo festejos en plaza Mansilla tras la media sanción al proyecto de aborto

En una sesión histórica, en medio de manifestaciones fuera del Congreso a favor y en contra del proyecto, la Cámara de Diputados aprobó este viernes con media sanción la iniciativa oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).rescató el testimonio de algunas de las presentes."Fue una jornada muy cálida con muchas chicas muy jóvenes, siempre son muy interesantes las consignas del movimiento de mujeres, con intervenciones artísticas y escuchando el debate en la Cámara de Diputados donde vimos una maduración parcialmente de la discusión de 2018 porque la diferencia en el resultado es mayor", valoró ala abogada especializada en Derechos Humanos, Sofía Uranga.Magalí, por su parte, es una trabajadora social que participó de la vigilia junto a su beba, las mujeres y las disidencias. "Celebramos todas. Fue una jornada muy extensa, pero con la lucha en las calles se conquistan los derechos. Somos la generación que le damos a nuestras hijas el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Es histórico y se lo debemos a nuestras generaciones anteriores", comentó a"Las condiciones de vida, tanto materiales como simbólicas, influyen y no todas tienen acceso al sistema de salud, por lo cual esto es una conquista de la salud pública", sentenció.Otra de las mujeres que llegó desde temprano a Plaza Mansilla, dio cuenta de sus "nervios y alegría por volver a tener la oportunidad de debatir y con ganas para que ya llegue a Senado. "Fue volver a encontrarnos en las calles, el no sentirnos solas porque somos muchas y eso se siente lindo", valoró al destacar que este nuevo debate hubo "conceptos como masculinidades por parte de diputados varones".Julien, quien se calificó como "tras no binarie" e integrante de Socorristas en red, contó que el haber participado de la jornada "fue movilizador por estar de nuevo en esta situación, al igual que en 2018". "Nos vamos felices con todas las exigencias para con esta ley y su aplicación", aseguró."Queremos visibilizar que los varones trans, las lesbianas y les intersex también abortan y estamos en esta misma lucha", destacó.En relación a Socorristas en red refirió que es una organización que "informa y acompaña abortos seguros con medicación". "Nosotres tenemos una web www.socorristasenred.org -con colectivas en casi todo el país- y donde están colgados todos los números de las líneas públicas donde nuestras compañeras explican lo que es esta red gigante de acompañantes de aborto, se brinda información sobre el protocolo de interrupción legal del embarazo y a partir de ahí nos contactamos y brindamos todo el proceso de acceso a la ILE o un aborto medicamentoso seguro, cuidado y asesorado por nosotres", detalló."El año pasado recibimos entre 12 y 13 mil llamados en todo el país porque la red se hace cada vez más visible. Nos formamos con información que da la Organización Mundial de la Salud para hacerse un aborto seguro con misoprostol o con mifepristona y el misoprostol", aseguró.