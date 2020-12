En el día de los derechos humanos, se desarrolló charla "Mujeres en Malvinas"

La charla se realizó este jueves, la charla "Las mujeres en Malvinas".



Jorge Benítez, a cargo de la dirección del Centro de Veteranos de Malvinas, municipal , indicó a Elonce TV: "Es la primera vez que se toca este tema tan importante, del que nunca se habla, que es Mujeres en Malvinas. Tuvimos la reflexión de una mamá que contó lo que fue tener a su hijo en Malvinas, una mujer cuyo esposo no regresó y una hija".



"Detrás de nosotros siempre han estado, como siempre lo dije, las madres del silencio. Conozco madres que no se resignan y aún esperan el regreso de sus hijos", contó.



En la dirección "trabajan tres hijas de veteranos de guerra, que organizaron este tema, también tuvimos la participación especial de la enfermera Alicia Reynoso. Si bien ella no estuvo en Malvinas estuvo en el barco Irizar, recibiendo a los argentinos que llegaban heridos". Elonce.com.