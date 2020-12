Se realiza una vigilia a favor de la legalización del aborto en Plaza Mansilla

Testimonios



La Revolución de las Viejas

En una sesión "maratónica" se debate este jueves, el proyecto Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación."Para las personas que apoyamos la ley y que creemos que la aprobación de la misma cerraría un círculo en Argentina, ya que el aborto es legal con causales, el debate que se está desarrollando, es muy importante. Con respecto al 2018, que fue cuando se legitimó en la sociedad, hoy el Gobierno Nacional tomó ese debate y hoy se está discutiendo en el recinto", expresó atitular del programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt.El nuevo proyecto "dice que las personas que quieran gestar van a tener un respaldo en su salud reproductiva y no reproductiva. Cuando queden embarazadas y decidan tener el bebe, el proyecto de Los Mil Días, es para protegerlas durante el embarazo y que por problemas económicos se les hace difícil sostener la situación", dijo y agregó que "pero aquellas mujeres y personas que quieran interrumpir el embarazo, el Estado también va a estar presente".En la plaza se proyectan documentales, hay números artísticos, talleres que dan información sobre el proyecto. También, instalaron cantinas, puestos de agua y baños químicos.Mujeres en grupos de amigas, solas, acompañadas y con hijos, se reunieron desde las 18:30 horas en la plaza para acompañar, nuevamente "esta lucha de años".-"Estamos desde las 19 horas. Es un día muy especial porque desde el 2018 que militamos, esperando por la aprobación. Es algo que nos debe el Estado como personas gestantes y hay mucha esperanza en el ambiente", expresó auna militante.-"Este derecho, es una forma de recompensarle a las personas que murieron en la clandestinidad", agregó otra chica.Por micrófonos, organizadores de la vigilia recuerdan las medidas de distanciamiento y de higiene para evitar la propagación del coronavirus.-Una madre con su bebe en brazos, remarcó que "es una conquista de derechos y esperamos la media sanción con muchas expectativas. Seguimos luchando en las calles, juntas".-"Celebramos en consonancia el Día de los Derechos Humanos y creemos que por fin el proyecto va a ser ley. Es una lucha de muchos años y agradecemos a los que nos antecedieron por sembrar esta semilla. Es un día de mucha emoción", remarcó otra militante.-"Volvimos a la plaza como en el 2018, estamos esperando ver los resultados finales. Que se vuelva a debatir el proyecto es emocionante, lo vivimos con mucha euforia".Un grupo de militantes se hacen llamar "La Revolución de las Viejas" y que se identifican con el color plateado, asistieron a la vigilia para apoyar el proyecto "por nuestras hijas y nietas".-"Estamos muy orgullosas del movimiento de mujeres, estamos recogiendo los frutos de una lucha que lleva muchos años y que por nuestra edad lo hemos visto. Estamos acá por nuestras hijas y nietas para que no tengan que pasar lo que pudimos pasar nosotras", expresó una mujer.-En tanto, otra militante afirmó que "será ley. Esta lucha culmina ahora".-"Somos un grupo de militantes, que fuimos, somos de una agrupación que se llama `La Revolución de Las Viejas´ y hoy estamos apoyando este proyecto que será ley. Vamos por más, menos femicidios, y porque las niñas no mueran siendo madres, y fundamentalmente para que seamos libres", dijo.Al finalizar, remarcó "somos la revolución de las viejas y somos plateadas".