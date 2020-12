Con "grupos reducidos y sin recreos", escuela de Paraná volvió a las aulas

La escuela Álvarez Condarco retomó las clases presenciales para alumnos del último año de la primaria. Son grupos reducidos de chicos, trabajan bajo estrictos protocolos y hay docentes rotativos."Es una linda sensación, siempre teníamos ganas de volver la rutina, nos regimos por el protocolo provincial y uno que organizo la escuela y se los acercó a los papás", dijo Mónica Eberle, directora de la institución educativa, aSobre los trayectos educativos que cursan los alumnos señaló: "es para que los chicos puedan hacer la última etapa del año, recuperación de saberes. Sobre todos lo que no tienen conectividad y no cumplimentaron con lo hecho durante el año".Según detalló Eberle, se trabaja con "grupos reducidos y los docentes rotativos, para que los alumnos puedan tener todas las materias y no tener acumulación de gente".En cuanto a cómo diagramaron la vuelta a las aulas, informó que "primero se realizó una encuesta a los padres para saber si iban a mandar a los chicos a clases, muchos dijeron que sí y otros que no"."A través de esa encuesta se establecieron cantidades y se realizó un cronograma de asistencia para chicos y docentes", añadió.Y detalló: "Los chicos cumplen muy bien el protocolo, están contentos de volverse a ver y de poder hacer, porque muchos tenían la imposibilidad de conectividad y herramientas. Queríamos bríndarles que puedan terminar el último año de una manera agradable"."Siempre recalcamos la distancia en el aula, y no tenemos recreos para que no se crucen los chicos. Van a l baño cuando es necesario y descansan de a ratitos. El protocolo se cumple, se iza la bandera y están todos separados", manifestó.En el patio de la escuela pintaron unas caritas amarrillas para indicar las distancias que deben mantener los chicos, "fue para darle otra impronta".Eberle contó el caso de una niña que había llegado a ser escolta de bandera y por problemas de conectividad no pudo avanzar con las actividades durante el año escolar, "la mamá había contado que no tenían conexión, entonces traía algunas actividades a la escuela. Vino a la instancia de recuperación y no tuvo ninguna dificultad, sino que hizo todo muy bien, eso nos da mucha satisfacción".Al finalizar la directora valoró que "los docentes hemos trabajado mucho, porque las escuelas siempre estuvieron abiertas atendiendo a papás y las seños siempre atentas a buscar actividades, fue un año distinto y los chicos nos necesita".