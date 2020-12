Se realizó una intervención "por las dos vidas" en la costanera de Paraná

La Cámara de Diputados firmó hoy dictamen a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y la iniciativa será votada mañana en sesión especial.Este miércoles, integrantes de los movimientos Unidad Pro Vida y Red de Familias Entrerrianas, se concentraron en la costanera baja de Paraná y realizaron una intervención a favor "de las dos vidas"."Queremos salir a expresar nuestras voces, como lo hicimos otras veces y con una caravana donde se sumaron más de 60 localidad, y que muestra claramente cual la postura del pueblo entrerriano. Queremos que los legisladores provinciales, representen lo que el pueblo les está pidiendo y es que defiendan las dos vidas, tanto al del niño por nacer, como la de la mujer embarazada", expresó aÁlvaro del movimiento Pro Vida."Entendemos que el derecho a la vida, es algo fundamental que no puede ser atropellado con leyes de este tipo. Consideramos que las problemáticas que puedan surgir en la sociedad, no se resuelven con la muerte, con niños envueltos en desechos patológicos, y por eso queremos respuestas efectivas del Estado", dijo.Por su parte, Mariela Brown agregó que "es terrible el momento que estamos pasando. En las encuestas salen que el pueblo argentino está a favor de la vida y que tengamos que pasar por esto, es un ataque a la argentinidad. Yo me preguntó a quién representa nuestros representantes, ¿a la voz de una ideología?".En tanto Paola Guía, comentó que "queremos que los representantes escuchen a los argentinos, hay otros problemas de los cuales hay que ocuparse, como los 4 millones de desocupados, el 50% de la población estaba bajo la línea de pobreza y están tratando una ley de aborto"."El presidente de lleno la boca hablando de que él defendía la vida, porque una vida que caía no se levantaba, un niño por nacer que se muere, tampoco se levanta. La vida de la madre que amta a su hijo tampoco se levanta", finalizó.