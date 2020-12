Quejas de puesteros de venta de verduras tras nuevas notificaciones de desalojo

Paraná Desalojaron a puesteros de venta de tortas fritas de la Costanera Baja de Paraná

Tras el desalojo a los puesteros de venta de tortas fritas durante el fin de semana en la Costanera de Paraná, y a manteros durante la semana pasada en Peatonal San Martín, esta vez fue el turno de los vendedores de frutas y verduras del frutas y verduras.Vendedores de frutas y verduras se autoconvocaron frente al edificio municipal de Cinco Esquinas tras la notificación que recibieron para desalojar sus puestos del microcentro paranaense. Piden ser recibidos por intendente Adán Bahl."Fuimos notificados la semana pasada respecto a que no íbamos a poder vender en el microcentro, siendo que muchos de nosotros tenemos entre 40 y 50 años vendiendo ahí", comentó uno de los puesteros aY continuó: "Comas nos había pedido que hiciéramos la libreta sanitaria y que nos inscribiéramos a la AFIP como monotributistas; pero hoy nos encontramos con que no nos dejaron armar los puestos y fueron con la Policía a sacarnos". "Se invierte mucho dinero para comprar mercadería que ahora se nos echará a perder", lamentó."El intendente no nos quiere atender, y cuando hablamos con uno, nos mandan a otro lado", reprochó otro de los verduleros al acusar que los funcionarios municipales "se lavan las manos entre sí"."Queremos una solución ya. Todos somos padres de familia. Tengo 64 años y 50 de vendedor ambulante. Por mí pasaron diez intendentes y no sabemos qué quiere este intendente", explicó otro trabajador al asegurar que desde el sector están dispuestos a pagar el canon que corresponde por ocupar el espacio público. "Pero desde el municipio no lo aceptan. Solo quieren sacarnos", acusó al apuntar que desde la gestión municipal les dan la espalda."Nos enteramos que Comas le dio permiso a una persona para trabajar de 10 a 13hs, y qué pasa nosotros que hace más de 50 años que estamos", se preguntó otro puestero de 67 años, el que hace más de 50 que es verdulero.Se recordará que, en junio, unos diez puestos de venta de frutas y verduras habían sido desalojados del microcentro . "Desde el inicio de la gestión se viene trabajando en el relevamiento de estos puestos, su ubicación, y se les labraron actas para notificarles la irregularidad en la que incurrían al ocupar espacios públicos para lo cual no están habilitados", había explicado ael secretario del área Legal y Administrativa de la Municipalidad, Pablo Testa.