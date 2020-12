Emociones y recuerdos: egresados de 1970 se reencontraron 50 años después

Al igual que hace 50 años, cuando los alumnos de la promoción de 1970 egresaron de la escuela Nº11 "Provincia de Santa Fe", los recuerdos y las emociones afloraron este miércoles en los pasillos de de la institución de calle Cura Álvarez 499 de Paraná. Los guardapolvos cambiaron por los barbijos, pero los compañeros mantienen intactas sus memorias.Manolo, quien negó haber sido el más terrible del curso, se caracterizó como "un compañero generoso y dispuesto a ayudar al otro". "Me sorprendieron por el amor que hay en este grupo, a través del respeto que nos tenemos mutuamente. Cada uno tuvo que direccionar sus vidas, pero cuando el año pasado comencé a hacer las llamadas para juntarnos este año, me sorprendieron y me llenaron de orgullo", destacó el ex alumno e impulsor de la iniciativa para volver a juntarse."Esta escuela nace de la Villalba que funcionaba en calles Alsina y Feliciano. Este terreno era propiedad de José Schifito, al que el gobierno se lo expropia para que funcione la escuela, y mientras se construyó un club, el Quique Club. Debido a que el terreno estaba cedido para la escuela, al Quique le dieron una patada y se fue a donde hoy está. A partir de ahí comenzó a construirse la escuela y la primera promoción fue en 1962", recordó Manolo. Y agregó: "En Santa Fe hay una escuela que se llama Provincia de Entre Ríos porque fueron hechas mancomunadamente entre los gobernadores Raúl Uranga y Sylvestre Begnis".Los ex alumnos descubrieron una placa recordatoria "en homenaje y agradecimiento a nuestra querida escuela"."Fue reencontrarte con tu infancia, con los amigos del barrio. La escuela era como el patio grande de la casa, pero el que vivía en frente seguramente era el que llegaba tarde", rememoró Juan Carlos. Y rescató "el silencio cuando se izaba la bandera, entrar al aula, pararse al lado del pupitre y hasta que el silencio no era total, la maestra no saludaba y no nos daba la orden de sentarnos". "Bajo ese rigor crecimos y ninguno de nosotros terminó con psicólogos", dijo entre risas.