Se multiplicó el parque náutico en Paraná: cuánto vale mantener una embarcación

En un día, bajaron más de 80 lanchas al río

. Si bien algunas provincias ya habilitaron su temporada turística de cara al verano, la situación sanitaria y la incertidumbre generada respecto a qué se podrá hacer y qué no durante las próximas vacaciones, llevó a que muchos paranaenses decidan no viajar en los próximos meses y quedarse en la zona a disfrutar de las variadas opciones que ofrece la capital entrerriana en la temporada estival, entre ellas, las actividades náuticas. Esta situación generó queY aunque desde la sede en Paraná de la Prefectura Naval Argentina no pueden brindar datos al respecto, los clubes locales dan cuenta de este inusitado incremento.El presidente del club de Pescadores y Náutico de Paraná, Fabián Blumenblat, comentó:. En nuestro club la guardería, boxes y demás es exclusivamente para socios.. Muchos ya eran socios con sus embarcaciones, pero además desdeSobre este punto, el dirigente señaló: "Mucha gente está viendo la imposibilidad o las dificultades de hacer un viaje o de disfrutar en otros lugares como hacía antes. Entonces se volcaron al turismo local. El Paraná Rowing Club ha habilitado una playa en frente en la isla, pero además hay muchos bancos de arena y los están utilizando para pasar el día o el fin de semana y demás".Según afirmó Blumenblat, durante el fin de semana largo registraron una afluencia importante de embarcaciones., indicó al tiempo que destacó: "Nos han tocado unos días muy lindos este fin de semana largo ha sido espectacular en cuanto al clima, con la posibilidad de disfrutar, después de tantos meses guardados".El interés de más gente por comprar una embarcación para disfrutar junto a su familia o sus amigos del río Paraná se advierte también en los cuantiosos foros de Internet y grupos de compra-venta de lanchas que hay en las redes sociales. "En esos espacios se piden consejos y hay muchos usuarios que se prestan a charlar y a explicarle a los nuevos navegantes o a quienes aspiran a serlo sobre las particularidades de las distintas embarcaciones. Han aumentado mucho las consultas de ese tipo", manifestó ael presidente del club de Pescadores.En cuanto a los precios a los que se consigue una lancha, aclaró: "Es como los autos, son muy variados los valores, pero para adquirir un equipo medio, bueno, para poder salir tranquilo con la familia hay que pensar en. Después, una embarcación paga impuestos patentes, y la guardería en nuestro club está a. Nuestro servicio náutico funciona las 24 horas".En el Club Náutico Paraná hay 240 plazas en la guardería náutica; debido a la alta demanda, se construyeron en el último tiempo 40 nuevas, que se sumaron a las 200 que ya estaban. La idea, según contó Leonardo Díaz, el presidente de la institución, es añadir otras más a futuro. "Tenemos posibilidades de seguir agrandando para el otro lado la misma guardería, porque además de esas 240 embarcaciones que se guardan en se sitio, tenemos 170 embarcaciones que están a la intemperie, a la espera de que se les pueda brindar un lugar en la guardería", dijo, y refirió: "Creo que en Paraná somos cuatro o cinco los lugares que estamos en condiciones de tener lanchas en guarda".Por otra parte, reflexionó sobre el crecimiento del parque náutico en la actualidad: "Creo que todos estos habitantes de Paraná que antes tenían otro destino para vacacionar,, tratando de aprovechar el hermoso paisaje que tenemos en el río, y disfrutar de la naturaleza".