Conmovedora fiesta de la solidaridad: la ayuda se multiplicó pese a la pandemia

La edición 2020 de Ayudar Hace Bien, la jornada solidaria que se realiza cada año, para celebrar el "Día del vecino solidario" en la capital entrerriana, tuvo una modalidad distinta debido a la pandemia de coronavirus, pero no impidió que vecinos, instituciones, comercios, supermercados, artistas de diferentes lugares y voluntarios, se sumaran para ayudar a merenderos, hospitales y personal de salud que enfrentó al virus para salvar vidas.Las once horas de transmisión en vivo tuvieron nuevamente, a la colaboración de los ciudadanos como el objetivo central para ayudar a quienes fueron afectados en mayor medida por la pandemia.Bajo el lema Ayudemos a los que nos cuidan, se desarrolló la jornada solidaria "Ayudar Hace Bien 2020" a beneficio de hospitales, personal de salud, entidades benéficas, comedores y merenderos.Muchos artistas participaron de la jornada, compartieron sus producciones y dejaron el mensaje a favor de la solidaridad. "Es increíble ver cómo la gente colabora, tienen un pueblo muy solidario.Como cada año, los Bomberos Voluntarios hicieron sonar su sirena en el inicio de la jornada y a cada hora cumplida. Hernán Méndez, de Bomberos Voluntarios resaltó que "este día es una alegría hacer sonar la sirena. Hoy es para hacer notar que la solidaridad está presente y que el Once por todos está en movimiento".A las 11 también partió la maratón en el camping del complejo El Thompson organizada por la escuela municipal de Atletismo y la agrupación de Elias Uner. "Ayudar hace bien y esta es una gran oportunidad para manifestar la gran solidaridad que hay en el pueblo entrerriano", completó Méndez.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad se abrió camino, cuando hace falta una mano tendida hacia los demás. Junto a los "carritos solidarios" los voluntarios de la jornada solidaria, estuvieron presenten en los ingresos a los supermercados y garantizaron la higiene de los elementos donados, incluso, a quienes se acercaban a ayudar, se les colocaba alcohol en las manos."Esta actividad nos inculca mucho. Es un día para celebrar la solidaridad", contó una joven voluntaria junto a los Carritos Solidarios.La edición 2020 de Ayudar Hace Bien, guarda una promesa entrelazada con una esperanza. Así lo manifestó Mariana Ríos, presidenta de la comisión vecinal de Puerto Sánchez."Si todos nos cuidamos, el año que viene volvemos con todas las acciones que hemos hecho años anteriores", prometió y se esperanzó: "lo más importante es la solidaridad de los vecinos que nunca nos dejaron en todo el año", valoró.Durante la jornada solidaria, los testimonios se sucedieron en diferentes puntos de la ciudad. Agradecimiento, colaboración, esperanza, amor, pensar en el otro y cuidarse para volver con más fuerzas, fueron los conceptos que se repetían."Como a todas las adversidades le ponemos el pecho y nos manteneos de pie, seguimos trabajando", dijeron en Puerto Sánchez.Olivia, una pequeña de cinco años que colaboró con donaciones para los carritos solidarios colocados en supermercado Fontana, dijo que "ayudar le hace bien al corazón"."Es muy emocionante pensar en los destinatarios, el personal de salud estuvo al frente de la batalla y las personas quieren ayudarlos", dijo una mujer que colabora en la puerta de un supermercado."La solidaridad de las personas se vive muy bien. Las personas colaboraron mucho porque fue un año atípico", señalaron en Fundación Puentes."Le agradezco mucho al personal de salud que hizo un esfuerzo muy grande por la sociedad y puso todo el corazón", dijo guitarra en mano Nahuel Pennisi.Los Auténticos Decadentes manifestaron su apoyo y afirmaron: "Pasaron muchos meses pero hay que seguir cuidándonos y no bajar los brazos"."Hay que agradecer a todas aquellas personas que han hecho que este año que para muchos pareció de pesadilla, pueda haber pasado lo menos nocivo posible. Ellos son los héroes", dijo David Bolzoni.Monchito Merlo y su hijo Simón expresaron que "hoy es un día especial, el de la Virgencita, que nos protege a todos, y además protege a esta iniciativa para los que más lo necesitan".Sol Makena, Rubén Giménez, María Cuevas, el grupo de cumbia santafesina La Contra, Juanjo Piedrabuena, Sebastián López de Los Tekis, el uruguayo Lucas Sugo, fueron algunos de los artistas solidarios que hace meses no pueden trabajar y sin embargo, se sumaron a la jornada para interpretar sus canciones y ayudar.Marcos Camino de Los Palmeras se sumó a la edición 2020 de Ayudar Hace Bien y brindó su mensaje de prevención, de seguir cuidándonos y ayudar también a los que nos rodean.Reverso Company, la primera compañía de danzas, danza fusión con arnés, en altura y en piso de la ciudad de Paraná Entre Ríos, dijo presente en la jornada Solidaria, con un show donde la adrenalina fue la protagonista.Franco Favini, uno de los integrantes, de Destino San Javier dialogó con Elonce TV: "Es algo que tenemos que impulsar y motivar. Hay que generar solidaridad, porque le hace bien a todos", expresó el artista.La banda de música paranaense 12 Monos, como todos los años, se sumó a jornada solidaria.Un cierre a todo ritmo con la Banda de Música de la Policía, se vivió nuevamente en la noche de este martes feriado.