Ayudar Hace Bien y un cierre a todo ritmo con la Banda de Música de la Policía

Entre los artistas solidarios que fueron parte de la 16º edición de Ayudar Hace Bien, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos tuvo a su cargo el cierre de la gran jornada solidaria que se vivió este martes.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año festejamos la solidaridad, la ayuda y la colaboración de todos, aportando su granito de arena desde su lugar.Bajo el lema "Ayudemos a los que nos cuidan", la campaña se realizó a beneficio de hospitales, personal de salud, entidades benéficas, comedores y merenderos.Jorge, explicó aque "es atípica esta situación pero nosotros estamos presentes. Celebramos los 202 años de la banda. Nos hemos estado comunicando con la gente a través de las redes sociales. La última vez que tocamos en público fue en Colón, antes de la pandemia. Es un regreso muy alegre. Estamos contentos".En el marco del bicentenario, los integrantes de la banda utilizaron los uniformes de Urquiza, de Francisco Ramírez y el actual.Por la pandemia, durante el cierre no pudieron participar todos los integrantes de la banda. No obstante, como siempre, hicieron bailar y cantar a todos y la gente disfrutó del show desde sus casas.