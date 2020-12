Los Carritos Solidarios fueron el inicio del imparable camino de la solidaridad

Video: Continúan llegando las donaciones al Carrefour de calle Galán

Algunos de los testimonios

La edición 2020 de Ayudar Hace Bien, la jornada solidaria que se realiza cada año, para celebrar el "Día del vecino solidario" en la capital entrerriana, tuvo una modalidad distinta debido a la pandemia de coronavirus, pero no impidió que vecinos, instituciones, comercios, supermercados, artistas de diferentes lugares y voluntarios, se sumaran para ayudar a merenderos, hospitales y personal de salud que enfrentó al virus para salvar vidas."Las personas donaban con alegría y muchas ganas, a todos les explicábamos como funciona este año la jornada solidaria. Todos se cuidaron mucho, respetaron los protocolos y vienen alegres a participar", dijo Ana, una de las colaboradoras del supermercado Carrefour.Y la solidaridad le hizo frente a la pandemia. La enorme predisposición de los diferentes supermercados (Carrefour, La Peruana, Plaza Vea, Coto, Fontana, El Mundo y El Súper de la bebida), permitió que desde el pasado sábado y durante todo el fin de semana hasta este martes, las personas dispuestas a ayudar, pudieran hacerlo y que la colaboración se recolecte en la ciudad, pese a la pandemia.Miriam junto a su hijo son uno de los colaboradores que están presentes en La Peruana y resaltó "las personas se acercan mucho a colaborar hay muchos corazones solidarios en esta jornada y es una experiencia muy reconfortante".La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad se abrió camino, cuando hace falta una mano tendida hacia los demás. Junto a los "carritos solidarios" los voluntarios de la jornada solidaria, estuvieron presenten en los ingresos a los supermercados y garantizaron la higiene de los elementos donados, incluso, a quienes se acercaban a ayudar, se les colocaba alcohol en las manos."Esta actividad nos inculca mucho. Es un día para celebrar la solidaridad", contó una joven voluntaria junto a los Carritos Solidarios.Harina, fideos, arroz, tomate envasado, leche en polvo o larga vida, cacao, azúcar, lavandina, jabón, alcohol, barbijos, guantes, máscaras, aceite, puré de tomate, turrones, pan dulce, budines y galletitas, eran algunos de los elementos que colmaban los Carritos Solidarios.Dolores, una de las integrantes de la Fundación Puentes, señaló que "se ve mucho la colaboración de las personas la respuesta es excelente. Agradecemos mucho a quienes colaboraron, siempre el dar llena más el alma", culminó.En una jornada de intenso calor, las ganas por ayudar a los demás, impulsó la colaboración en la capital entrerriana. Sin dudas, se superó ampliamente la expectativa y la respuesta de las personas a la nueva modalidad de ayudar en diferentes puntos de la ciudad.Uno tras otro, los carritos se iban colmando y la mercadería era trasladada hacia los depósitos y beneficiarios que reciben la mercadería. "Nos sentimos muy acompañados, nos ayudaron mucho con alimentos, para nosotros 800 kilos de fideos significan 22 comidas y sabemos que vamos a seguir sumando", señaló el sacerdote Ricardo López, que forma parte de la Fundación Puentes.Como cada año, son once horas para ayudar y los recorridos por los diferentes Carritos Solidarios, mostraron que las ganas de ayudar no fueron frenadas por la pandemia. El camino de la solidaridad fue incesante durante este marte feriado y Elonce TV pudo mostrar que la ayuda iba de las manos solidarias a los carritos y de los carritos a quienes lo necesitan. "Cada una hora se llenan los carritos y van renovando las donaciones. Ayudar Hace Bien", expresó una colaboradora.Durante la jornada solidaria, los testimonios se sucedieron en las puertas de los supermercados y junto a los Carritos Solidarios. Agradecimiento, colaboración, esperanza, amor, pensar en el otro y cuidarse para volver con más fuerzas, fueron los conceptos que se repetían."Nos ayudaron mucho con alimentos, para nosotros 800 kilos de fideos significan 22 comidas y sabemos que vamos a seguir sumando", señaló el sacerdote Ricardo López, que forma parte de la Fundación Puentes.La edición 2020 de Ayudar Hace Bien, guarda una promesa entrelazada con una esperanza. Así lo manifestó Mariana Ríos, presidenta de la comisión vecinal de Puerto Sánchez."Si todos nos cuidamos, el año que viene volvemos con todas las acciones que hemos hecho años anteriores", prometió y se esperanzó: "lo más importante es la solidaridad de los vecinos que nunca nos dejaron en todo el año", valoró.-"Como a todas las adversidades le ponemos el pecho y nos manteneos de pie, seguimos trabajando".-"Le agradezco mucho al personal de salud que hizo un esfuerzo muy grande por la sociedad y puso todo el corazón".-Ayudar Hace Bien es "una patriada en pos del bien y del que más necesita".-"Hay que agradecer a todas aquellas personas que han hecho que este año que para muchos pareció de pesadilla, pueda haber pasado lo menos nocivo posible. Ellos son los héroes".-"La solidaridad de las personas se vive muy bien. Las personas colaboraron mucho porque fue un año atípico".-"Es muy emocionante pensar en los destinatarios, el personal de salud estuvo al frente de la batalla y las personas quieren ayudarlos".-"Tuvimos una excelente repercusión, estuvo muy movido, estamos muy contentas. Agradecemos a toda la gente".-"Es una experiencia muy linda y estamos sorprendidos la manera en que se llevó a cabo la jornada solidaria".-Olivia, una pequeña de cinco años que colaboró con donaciones para los carritos solidarios colocados en supermercado Fontana, dijo que "ayudar le hace bien al corazón".