Beneficiarios de Ayudar Hace Bien agradecieron los "enormes gestos solidarios"

Video: Fundación Puentes, beneficiaria de la jornada solidaria

La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.La cooperadora deles una de las beneficiarias de esta edición de Ayudar Hace Bien 2020.Griselda, expresó aque "agradecemos mucho que piensen en nosotros. Somos beneficiarios de esta linda jornada solidaria que nos ayuda a ayudar"."Agradezco a la gente que siempre está. Nosotros hacemos un pedido y ayudan. Agradecemos a quienes donaron", dijo y remarcó que las donaciones son de gran ayuda para la institución.Marcela, en tanto, señaló que "esto nos ayuda muchísimo, nos alivia. Podemos paliar todas las necesidades que tienen los chicos que están internados y sus mamás".También laes beneficiaria de las donaciones de Ayudar Hace Bien.María Isabel, expresó que "hace mucho trabajamos intensamente con las donaciones, los llamados de teléfono. Fue un añoespecial, difícil, nos tuvimos que adaptar a las adversidades. No teníamos esto planeado, gracias a Dios las donaciones llegaron bien".Orlando, en tanto, señaló que "hace poco que estamos en la comisión y tratamos de generar insumos, elementos para los pacientesdel hospital y concientizar sobre el cuidado. Hay que llevar lo mejor que se puede esta situación de pandemia"."Hemos pasado por domicilios a buscar pañales y otros elementos, como bidones de alcohol y otras", dijo.Laes otra institución que recibirá los "gestos solidarios"La Fundación Puentes, que funciona en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se suma como todos los años a Ayudar Hace Bien 2020. Esta vez, actuaran como un medio para el destino de las donaciones.Este año, la fundación es beneficiaria de la jornada solidaria, pero con el objetivo de repartir los gestos solidarios en diferentes merenderos y comedores de la ciudad.Hasta las 19:30 horas, habían recibido cera de 7.000 donaciones entre artículos de limpieza y alimentos."Hace varios días que venimos trabajando, pero ayer y hoy fueron movilizantes. Estamos contentos y seguimos esperando con ansias las donaciones", expresó a Elonce TV un integrante de la fundación."Los gestos solidarios" que reciben en la sede de la fundación, son desinfectados y separados por categorías.contó aque ya entregaron las donaciones que recibieron. "La gente sigue siendo muy solidaria, continuamente sigue agradeciendo, no solo a nosotros como enfermeros, sino a todos los profesionales de la salud que este año se han dedicado a esta pandemia. Han trabajado mucho, por suerte la gente nos acompaña", mencionó a Elonce TV.Respecto de las donaciones que han recibido en la asociación, mencionó que la gente ha colaborado "con mucho sanitizante, comestibles para la Fundación Puentes. También estuvimos en un comercio de la ciudad, colaborando, recibiendo y cargando donaciones".La asociación tiene 56 años. "Este año pudimos cambiar el estatuto, incorporar gente del interior de la provincia. Año a año, estamos realizando diferentes actividades para la enfermería entrerriana", aportó."Sentimos el apoyo de la gente y continuamos trabajando para la comunidad" destacó para finalizar.