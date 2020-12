Escuela SUP Paraná: "Se vino el calor con todo y la gente aprovecha del río"

Francisco Giusti, responsable de la escuela de Stand Up Paddle (SUP) Paraná, mostró su alegría a Elonce TV ya que "la gente aprovecha para disfrutar del río, se cruzan en lancha, van a la playa del Rowing. Es increíble lo que se ve ahora que el calor llegó con todo".



"En este deporte se rema parado, en una tabla simple, pero con mucho volumen. Damos un curso de cuatro clases, para que la gente aprenda a manejar los equipos en el río, para salir a navegar y recorrer los circuitos. Es un deporte bastante seguro. La gente que no sabe nadar le pierde el miedo al río, le agarra respeto. Hay mucha gente que viene y luego decide aprende a nadar para tener más contacto con el agua", relató.



Dijo que "se puede andar de a dos, si la tabla lo permite". Mencionó que hay tablas para distintos pesos.



Respecto del curso, apuntó: "Sale 600 pesos la clase, incluye el alquiler completo de los equipos. Son cuatro clases. Cuando termina el curso, ya solamente pagan el alquiler del equipo y siguen saliendo y nutriéndose de los conocimientos del instructor, pero ya no dependen tanto de él. Después del curso se puede, o salir solo o en grupos como lo está haciendo la mayoría".



La escuela funciona de mañana y tarde. Los horarios se coordinan con los instructores. Comunicarse por las redes sociales a "Sup_parana". Elonce.com.