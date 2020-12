Con mensajes de esperanza y solidaridad, artistas se sumaron a Ayudar Hace Bien

Video: Nahuel Pennisi: "Todos tenemos la necesidad de ser ayudados por el otro"

Paraná Ayudar Hace Bien y un cierre a todo ritmo con la Banda de Música de la Policía

En un año muy especial, signado por la pandemia del coronavirus, la jornada solidariatuvo como objetivo cuidar a quienes nos han cuidado a lo largo de todos estos meses y lo seguirán haciendo desde la primera línea hasta el fin de este virus.En un día donde la emoción, la unión y la fraternidad fueron los protagonistas, artistas locales, regionales y nacionales, se sumaron, a ese mensaje de "quédate en casa" y "cuídate para cuidarnos entre todos" y dijeron presentes en la jornada que desde hace 16 años realizaCon una transmisión especial de más de 10 horas, celebramos el día del vecino solidario. El primer artista que dejó su mensaje, fue"Le agradezco mucho al personal de salud que hizo un esfuerzo muy grande por la sociedad y puso todo el corazón", dijo guitarra en manoy su hijo Simón expresaron que "hoy es un día especial, el de la Virgencita, que nos protege a todos, y además protege a esta iniciativa para los que más lo necesitan".manifestaron su apoyo a la 16° edición de la jornada solidaria de Ayudar hace Bien y afirmaron: "Pasaron muchos meses pero hay que seguir cuidándonos y no bajar los brazos".afirmó: "Sumando sinergia se pueden hacer llegar los mensajes más allá, a través de un evento, una canción, un recital"; y pidió "Resistan un poco más, tengan confianza para salir de esto"., quien remarcó que "Ayudar siempre hace bien". Habló sobre sus nuevos proyectos, su presentación el domingo y lo que extraña los shows en vivo., la nueva estrella teen, se sumó a jornada y le dijo que "Si" a la solidaridad."Me encanta que a pesar de la pandemia las personas sigan siendo solidarias y se sumen a estas actividades. Es un año muy difícil para todos, pero esta bueno que entre todos nos unamos y ayudemos a los que más lo necesitan", expresó a ESol Makena.Durante la pandemia "estuvimos medios parados, pero en este último tiempo pudimos grabar muchos videos y canciones que de a poco las vamos a ir largando. Estoy muy feliz", dijo.se hizo presente en esta edición de Ayudar Hace Bien y deleitó al público con canciones que hablan de nuestra provincia."Es una fecha muy importante porque nos permite ayudar al prójimo. Seguimos cuidándonos, hay que hacerlo. Esperamos que todo se normalice pero queremos que la gente esté bien", dijo.cantante solidaria, con una voz "potente y solidaria" se unió con sus canciones regionales.. "Para nosotros es una alegría enorme aportar nuestro granito de arena", aseveró, antes de desplegar en el escenario "chamarritas y chamamés", muy propios de nuestra entrerrianía.El grupo de cumbia santafesinas y ofreció su música en Ayudar Hace Bien. "Paco" Pérez y Horacio Gaitán dijeron que"El 20 sale el nuevo material 'Hay contra para rato'. Hemos presentado ya 'Sal de mi vida', 'Otro día más', 'A través del vaso', 'Yo renaceré'", contaron., el cantante santafesino se sumó a la jornada solidaria con un pedido muy especial: "Ayudar a todos"."Es una alegría estar en el escenario de Ayudar Hace Bien. Queda demostrado que el menos tiene es el que más ayuda. Hay muchos merenderos que necesitan alimentos y leche, todo lo que sea para tener un plato de comida en la mesa, es bienvenido", expresó a Elonce TV.se sumaron a Ayudar Hace Bien y el vocalista del grupo, Sebastián López, mostró su alegría por sumarse a la distancia a la jornada solidaria Ayudar hace bien. "Es hermosísimo el gesto que están teniendo. Una de las cosas que pasaron en esta situación de pandemia y cuarentena es plantearse prioridades y mirar lo que tenemos. Sobre todo el ser solidarios. Por ahí nos perdemos en el querer más, sin darnos cuenta que aquello que tenemos al lado ya es una felicidad"., el reconocido cantante y compositor uruguayo, autor de grandes éxitos, dijo "Ayudar Hace Bien" y se sumó a este día tan emocionante. En vivo contó de sus proyectos y cantó grandes éxitos que hicieron bailar a todos los espectadores., quienes deleitaron al público con sus clásicos temas que hacen bailar y cantar a todos."Ayudar hace muy bien", dijo su cantante. Remarcó que "estamos haciendo algo distinto y agradecemos esta posibilidad de volver a tocar"."La sorpresa está dedicada al personal de salud que le agradecemos de corazón todo su trabajo, y en colaboración con los merenderos", dijo aBerenise, una de las encargadas de Reverso Company.se sumaron a la edición 2020 de Ayudar Hace Bien y brindaron su mensaje de prevención, de seguir cuidándonos y ayudar también a los que nos rodean.que "dentro de lo que se puede hacer hoy por los protocolos de covid19, hemos hecho mucho apoyo a la gente. Tratamos de colaborar porque todos estamos en una situación que no es la mejor. Estamos hace nueve meses sin trabajar".se sumó a la jornada solidaria y dijo "Ayudar Hace bien"Franco Favini, uno de sus integrantes, dialogó con: "Ese nacionalismo que le florece a los argentinos en los momentos limites, nos hace muy bien. Es algo que tenemos que impulsar y motivar. Hay que generar solidaridad, porque le hace bien a todos", expresó el artista.La banda de música paranaense, como todos los años, se sumó a jornada solidaria. En la pantalla de Elonce TV, tocaron sus éxitos y deleitaron a los espectadores cantando el tema musical Made in Paraná. La n canción retoma en sus estrofas, paisajes emblemáticos del litoral y melodías inspiradas en el Carnaval del Río.también se sumó a la jornada solidaria y expresó aque "estoy contento de participar de este evento solidario. Qué bueno lo de los supermercados, las donaciones recolectadas"."Es increíble ver cómo la gente colabora, tienen un pueblo muy solidario. El pueblo entrerriano lo demuestra otra vez. Felicito mucho esto, sobre todo porque estamos cerca de las fiestas y esto es necesario", dijo.Al igual que las ediciones anteriores dela Banda tuvo a cargo el cierre de la jornada solidaria este 8 de diciembre.Jorge, explicó a Elonce TV que "es atípica esta situación pero nosotros estamos presentes".Por la pandemia, durante el cierre no pudieron participar todos los integrantes de la banda. No obstante, como siempre, hicieron bailar y cantar a todos y la gente disfrutó del show desde sus casas.