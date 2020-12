Video: Ayudar hace bien: "Es momento de ser solidarios", dicen Los Decadentes

"Es muy lindo participar de toda esta movida solidaria, este año en casa, pero este año más que nunca hace falta, así que ayudemos a ayudar y a colaborar, que puede ser poco o mucho, pero lo importante es la intención", expresó Gastón "Francés" Bernardou al participar junto a Diego Demarco de la transmisión especial de la jornada solidaria Once Por Todos ? Ayudar hace bien.que fue una manera de colaborar con la Cruz Roja y para dar un mensaje positivo que todavía tiene vigencia. Por más que pasaron muchos meses hay que seguir cuidándonos y no bajar los brazos; ya falta poco para que empiecen las vacunaciones y seguramente en algunos meses vamos a estar mucho mejor", indicó.Sobre el parate obligado por la pandemia del covid 19, señaló que el descanso "vino bien" porque venían de mucho trabajo, pero "ya estamos con ganas de volver a tocar; han sido unas vacaciones forzadas"."Hoy no podemos estar en el escenario, pero estamos preparando cosas para el año que viene, para que la gente las pueda disfrutar".Sobre el final y al hacer referencia a la jornada solidaria que desde hace 16 años realiza Elonce TV, Bernardou expresó: "Es el día de armar el arbolito y de colaborar, la gente de Entre Ríos son de primera y seguramente van a poder hacer un montón de cosas con lo que recauden. Aguante Paraná y aguante Elonce".