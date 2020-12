Plim Plim, payaso emblema de la solidaridad, donó más de 300 kilos de alimentos

Quién es Plim-Plim

El payaso "Plim Plim" es un símbolo de la jornada Ayudar Hace Bien. Cada 8 de diciembre, se hace presente en la Sala Mayo para entregar el fruto de todo un año de trabajo a beneficio y aportar su granito de arena para quienes lo necesitan. Este año, debido a la pandemia por coronavirus, su labor consistió en la de reunir dinero -a través de la publicidad ambulante- para la compra de más de 300 kilos de alimentos no perecederos que donó a la jornada solidaria."Debido a la pandemia, solo pude salir seis semanas", contó Plim Plim al agradecer a "Cotillón La Piñata, Minicleo, Izaro y Calzados Cindy y Gabriel porque gracias al trabajo que ellos me dieron pude comprar 100 kilos de harina, 100 kilos de arroz, 114 paquetes de fideos, 96 cajas de puré tomate de 520 gramos y 36 cajas de leche Larga Vida de un litro"."Lo que compro es gracias al trabajo que me dan los comerciantes para hacerles publicidad ambulante y 99,9% de las personas que colaboraron me dan dinero y lo hacen por la confianza que me tienen en tantos años", destacó.Consultado al payaso solidario qué es lo que lo motiva a sumarse a la iniciativa solidaria, éste comentó: "Es para agradecer a quienes pusieron el cuerpo por nosotros y hasta dejaron la vida".En la oportunidad, Plim Plim aseguró que durante su trabajo usó su colorido barbijo y alcohol en gel. "Lo más importante es que tengo salud y que lo puedo hacer", destacó."Siempre sentí que tengo que hacer algo por los demás, porque uno que ha pasado por muchas cosas, sabe lo que es la necesidad y desde que se inició Once por Todos, en vez de estar acostado me propuse conseguir un trabajo, y así dije `me voy a disfrazar´ y así empecé", rememoró.De acuerdo a lo que comentó, su aporte a Ayudar Hace Bien siempre fue "para que trascienda". "Más de 1.500 personas se sumaron en estos 15 años que colaboro con Once por Todos", destacó."Siempre pasamos cosas buenas y cosas malas, pero hay que seguir peleando, mientras uno esté vivo, tiene que ser positivo", arengó Plim Plim al agradecer a Brian que ofreció su transporte para trasladar las donaciones.Su nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el payaso Plim-Plim. Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó aLa tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol y el calor. Los paranaenses colaboraban con unos billetes y el payaso los invertía en pañales. Este 2020, debido a la pandemia por coronavirus, al dinero lo destinó a la compra de alimentos no perecederos.