Ayudar hace bien: la nueva obra de arte de Esteban Caridad

Ayudar Hace Bien, es la nueva intervención que el artista paranaense Esteban Caridad dejó plasmada con su bordeadora en el césped plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. Acompañan a la frase, las manos que representan a la solidaridad que representa a la jornada de cada 8 de diciembre.Caridad fue conocido en la ciudad por ser el autor del pez en el rulo del túnel que llamó la atención a más de uno. "Soy un cortador de pasto. Desde hace seis años que me desempeño haciendo esto en las casas de la ciudad y hace 30 años que no tengo un trabajo formal", había contado el artista a"En esto se conjugan muchísimos valores familiares y de educación. No estoy acostumbrado a las cámaras, pero si algo representa la esencia de todo esto, son los valores", fueron las palabras del hombre que -con su bordeadora- plasma su arte efímero sobre la naturaleza.Ya se transita este 8 de diciembre la gran fiesta de la solidaridad en Paraná, la que se festeja con gestos, ayuda y la colaboración de todos aportando su granito de arena desde su lugar. Bajo el lema Ayudemos a los que nos cuidan, en esta edición de "Ayudar Hace Bien 2020" te invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud, entidades benéficas, comedores y merenderos."Ayudar hace bien 2020" te ofrece, en una emisión muy especial, shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. Desde las 11 y hasta las 22 vas a poder disfrutar de testimonios de quienes son el corazón de esta jornada: personal de salud, vecinales, clubes, instituciones. Conocerás acciones solidarias que se han realizado durante el año.