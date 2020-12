Ayudar Hace Bien 2020: se realiza la gran fiesta de la solidaridad

Las sirenas solidarias

"El deporte y la solidaridad, de la mano"

Carritos solidarios

Testimonios

Video: Vecinos de Puerto Sánchez se suman a la jornada solidaria "Ayudar Hace Bien" 2020

Artistas solidarios

Video: El acordeón de Raúl Varelli dijo presente en Ayudar Hace Bien 2020

Un payaso solidario

El arte de Esteban Caridad

Comenzó a transitarse la gran fiesta de la solidaridad en Paraná, la que se festeja con gestos, ayuda y la colaboración de todos aportando su granito de arena desde su lugar. Bajo el lema Ayudemos a los que nos cuidan, en esta edición de "te invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud, entidades benéficas, comedores y merenderos.Como cada año, los Bomberos Voluntarios hicieron sonar su sirena en el inicio de la jornada y a cada hora cumplida.Hernán Méndez, de Bomberos Voluntarios resaltó que "este día es una alegría hacer sonar la sirena, a diferencia de otras jornada cuando debemos acudir en auxilio de la gente. Hoy es para hacer notar que la solidaridad está presente y que el Once por todos está en movimiento".Admitió que este año es "muy particular y hemos estado limitados con la cantidad de personal en la guardia. Se ha complicado, pero nunca dejamos de cumplir ante las necesidades de la gente. No espera un verano baste seco y hay que darle con todo", adelantó.Además, reflexionó que "este año aprendimos otros valores que no se tenían en cuenta como el de la familia y el de cuidarse. Este año se ha resaltado mucho más importancia de la salud, más allá de lo material"."Ayudar hace bien y esta es una gran oportunidad para manifestar la gran solidaridad que hay en el pueblo entrerriano", completó Méndez.A las 11 también partió la maratón en el camping del complejo El Thompson organizada por la escuela municipal de Atletismo y la agrupación de Elias Uner.Como el deporte y la solidaridad siempre van de la mano, se llevaron adelante diversas pruebas atléticas, Pablo Carusi referente de la Escuela Municipal de Atletismo destacó que "estamos muy contentos de participar de esta jornada que nos une a todos los paranaenses".Las primeras horas de la jornada continuaron con los testimonios de quienes se acercaron a dejar sus donaciones en losque fueron dispuestos en los supermercados que adhirieron a la convocatoria.Hasta las 22 vas a poder disfrutar de testimonios de quienes son el corazón de esta jornada: personal de salud, vecinales, clubes, instituciones. Conocerás acciones solidarias que se han realizado durante el año."Nos sentimos muy acompañados, nos ayudaron mucho con alimentos, para nosotros 800 kilos de fideos significan 22 comidas y sabemos que vamos a seguir sumando", señaló el sacerdote Ricardo López, que forma parte de la Fundación Puentes. Además, sumó que "nos donaron 200 kilos de arroz, que son 15 comidas y seguimos sumando, le ponemos onda y muchas ganas"."En este día tan especial para los católicos, porque se celebra el Día de la Virgen, invitamos que todos sigan siendo solidarios en este tiempo tan particular", valoró.Mariana Ríos, presidenta de la comisión vecinal de Puerto Sánchez, reflexionó que "ayudar hace bien y alivia el alma". La vecinal de Puerto Sánchez participa todos los años de la jornada solidaria, sobre este tema, Ríos dijo que "si todos nos cuidamos, el año que viene volemos con todas las acciones que hemos hecho años anteriores"."Para nosotros lo más importante es la solidaridad de los vecinos que nunca nos dejaron en todo el año", valoró."En nuestro comedor tenemos la copa de leche tres veces a la semana y una olla comunitaria, entre dos o tres veces semanalmente", resaltó.Además, contó que brindan alrededor de 170 raciones de comida cada vez, y en la leche se le entrega a casi 100 personas.Al finalizar dijo que "en diciembre siempre aumenta la cantidad de personas y nos preparamos para una gran cena navideña" .Debido a que los espectáculos al aire libre permanecen prohibidos, la virtualidad fue la herramienta que permitió contar con el aporte de los artistas solidarios que sumaron su arte a la jornada.Nahuel Pennisi estuvo presente en la jornada solidaria Ayudar Hace Bien y resaltó que "le agradezco mucho al personal de salud que hizo un esfuerzo muy grande por la sociedad y puso todo el corazón".al artista Raúl Varelli, quien tocó algunas de sus mediodías más representativas. El acordeonista resaltó que "la música está en el espíritu de todos y el ritmo es lo mejor para cada ser humano".A su vez, contó que, "muchos se han encontrado consigo mismo, tienen tiempo y quieren aprender música y se acercan al instituto".Al finalizar, Varelli junto con el Quinteto Acordeones, una banda que se formó en su instituto, deslumbraron a la teleaudiencia, atreves de un video que hicieron tocando el tangoMerlo entendió que "Ayudar Hace Bien" y que se trata de "una patriada en pos del bien y del que más necesita".Desde Bajada Grande, el artista definió que es para él, "un gusto poder brindar con este don 'que fue prestado' desde lo alto", en esta nueva edición. "Esto y extrañando los escenarios, extraño a cada uno de ustedes.", destacó.