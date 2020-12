Ayudar Hace Bien: voluntarios abre sus manos y corazones para colaborar

Miriam Pérez, ordenadora de Sala del movimiento católico servidores de María

Este 8 de diciembre llega ayudar hace bien 2020 en una emisión, muy especial.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda., expresó a"Este año sin duda teníamos que colaborar con El Once Por Todos, porque nos gusta y nos gusta ser solidarios. Desde ayer que estamos recolectando en los supermercados y le pedimos que sigan así".Los voluntarios "están divididos en todos los supermercados que se sumaron a la acción, recibiendo las donaciones de las personas. Mañana, principalmente queremos que nos encuentre el corazón solidario", dijo."Mucha gente extraña la sala, pero se ve reflejado las ganas de colaborar que tienen. Ojalá podamos llegar a todas las personas que están necesitando ayuda", agregó.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Este año, los protagonistas son ellos, que están en la primera línea de fuego frente a la pandemia.